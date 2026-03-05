국립해양도시과학관 김제 유치여부 ‘관심’

국가균형발전 차원 당위성 강조 예타대상사업 선정 전방위 노력

국립해양도시과학관 조감도

김제시가 전북특별자치도 등과 협력해 해양분야 핵심 현안사업인 국립해양도시과학관 조성사업의 정책 반영을 위해 전방위적 활동에 적극 나서고 있어 귀추가 주목된다.

국립해양도시과학관 조성사업은 오는 2027년부터 2031년까지 김제시 진봉면 (구)심포항 일원에 총사업비 1354억원을 투입해 재생에너지·첨단모빌리티 등 새만금의 신산업과 RE100 산업 전환을 국민이 체감하는 과학문화 거점을 구축하는 사업으로 지난 1월 기획예산처 예비타당성조사 대상사업에 신청돼 있는 상태다.

지역 전문가들은 해양생물이나 해양자원 등을 중심으로 한 기존 해양문화시설과 달리 해양에너지, 도시 공학을 융합한 미래지향적 해양도시과학관으로 독창성과 차별성이 높으며, 사업이 추진될 경우 지역간 교육·문화 불균형 해소는 물론 해양과학과 관련한 미래인재 양성에도 큰 도움이 될 것으로 전망하고 있다.

김제시는 지난 4일 이현서 부시장이 정부세종청사 기획예산처를 방문해 국립해양도시과학관 조성사업의 2026년 1분기 예비타당성조사 대상사업 선정을 건의하고 사업의 원활한 추진을 위한 관심과 지원을 요청하는 등 적극적인 행보를 이어가고 있다.

이 부시장은 이날 기획예산처와의 면담에서 사업의 정책적 필요성과 국가 전략적 의미를 중심으로 사업 추진 당위성을 설명하고, 특히 △ 에너지 대전환 및 RE100 확산 기조, △ 해양에너지 신산업 육성, △ 새만금 국가전략 거점 조성 등 새정부 핵심 정책 및 국정과제 등과 본 사업의 연계성을 강조했다.

김제시는 이후에도 국립해양도시과학관 조성사업이 예비타당성조사 대상사업 선정부터 통과까지 해양수산부, 전북자치도, 지역 정치권 등과 연계해 총력 대응할 방침이다.

이 부시장은 “국립해양도시과학관은 재생에너지, RE100, 신산업 등 핵심 국정과제에 대한 국민이 체감할 수 있는 최적의 정책 플랫폼”이라며 “해양항만도시 김제 도약을 견인할 핵심 현안사업들이 정부정책에 반영될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

김제=강현규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지