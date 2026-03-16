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김제시장 뇌물수수 의혹…경찰, 전직 공무원 등 구속영장

김문경 웹승인 2026-03-16 15:53 수정 2026-03-16 17:41

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전북경찰청 전경. /전북일보 DB

정성주 김제시장의 뇌물수수 의혹을 수사 중인 경찰이 전직 김제시 공무원과 간판 업체 대표에 대해 구속영장을 신청했다.

전북경찰청은 전 김제시 공무원 A씨(60대)와 간판 업체 대표 B씨(60대)에 대해 각각 뇌물수수와 뇌물공여 혐의로 구속영장을 신청했다고 16일 밝혔다.

앞서 경찰은 정 시장이 수의계약을 대가로 8000만 원 상당의 금품을 받았다는 의혹에 대해 수사해 왔다. B씨는 A씨 등을 통해 정 시장에게 금품을 전달했다는 의혹을 받고 있다.

이에 대해 정 시장은 “금품 수수는 사실무근”이라고 밝힌 바 있다.

경찰 관계자는 “수사 중인 사안으로 자세한 내용은 말하기 어렵다”고 말했다.

 

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#전북경찰청 #김제
김문경 sale0330@daum.net
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