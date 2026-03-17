고창농협 조합원 규탄 vs 농협 반박 ‘정면 충돌'

독단경영·특혜 의혹 제기…농협 “과장·왜곡, 사실과 달라”

고창농협 일부 조합원들이 ‘임시총회 소집을 위한 규탄 성명’을 발표하고 있다. 박현표 기자

고창농협을 둘러싼 내부 갈등이 조합원들의 규탄 성명과 농협 측의 공식 반박이 맞서고 있다. 조합원들은 조합장의 독단적 경영과 도덕성 문제를 제기하며 해임을 요구하고 나섰고, 이에 대해 고창농협은 사실과 다른 과장된 주장이라며 주요 쟁점별로 반박 입장을 밝혔다.

앞서 일부 조합원들은 ‘임시총회 소집을 위한 규탄 성명’을 통해 유덕근 조합장의 운영 방식에 대해 강하게 비판했다. 이들은 △총회에서 언급된 사퇴 의사 번복 △장기간 자가운전보조비 수령 △친인척 중심 인사 의혹 △상임이사 선출 과정 개입 △이사회 발언 및 회의록 누락 문제 △정기총회 정족수 미확인으로 인한 예산 낭비 △벼 가격 합의 미이행 등을 주요 문제로 지적했다. 특히 조합 운영이 사유화되고 공정성이 훼손됐다고 주장하며 조합장 해임을 위한 서명운동에 돌입하겠다고 밝혔다.

이에 대해 고창농협은 “여러 사안이 서로 다른 시점의 일을 혼합해 해석되면서 오해가 커졌다”며 조합원 주장에 대해 조목조목 반박했다.

우선 사퇴 발언 논란과 관련해 농협 측은 “총회에서 나온 발언은 공식적인 사퇴 선언이 아니라 경영에 대한 책임과 고민을 표현한 것”이라며 “이를 번복으로 보는 것은 사실과 다르다”고 설명했다.

자가운전보조비 문제에 대해서는 “조합장 개인만의 문제가 아니라 당시 출장 업무와 관련한 관행 속에서 집행된 부분이 있다”며 “향후 중앙회 감사가 진행될 경우 결과를 겸허히 수용하겠다”고 밝혔다. 또한 일부 전산 반영 누락은 업무상 오류라는 입장이다.

친인척 인사 의혹에 대해서도 “채용은 중앙회 기준과 절차에 따라 인사위원회 심사를 거쳐 진행되며 특정 개인이 좌우할 수 없는 구조”라며 부정 의혹을 일축했다.

상임이사 선출 과정 개입 주장에 대해서는 “조합장이 상황에 대한 의견을 전달한 것을 압박이나 개입으로 해석하는 것은 과도하다”며 선을 그었다. 회의록 누락 문제 역시 “의결 사항 중심으로 기록하는 것이 일반적인 운영 방식”이라고 해명했다.

정기총회 정족수 논란에 대해서는 “일부 불순한 목적을 가진 대의원들이 장시간 질의하고 답변하는 과정에서 퇴실이 발생해 정족수 부족 상황이 생긴 것”이라며 “이를 조합장 개인의 책임으로 돌리는 것은 무리가 있다”고 밝혔다.

벼 가격 결정 문제와 관련해서도 “개별 농협이 아닌 지역 조합장 협의회를 통해 시세와 경영 여건을 반영해 결정되는 구조”라고 설명했다.

유덕근 조합장은 “최근 논란으로 조합원과 지역사회에 심려를 끼쳐 송구하다”면서도 “조합의 안정과 발전, 조합원 실익을 최우선으로 책임 있는 경영을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 이번 갈등은 상임이사 선출 과정 이후 불거진 내부 의견 충돌이 확산된 것으로 분석되며, 향후 임시총회 추진 여부에 따라 갈등의 향방이 결정될 전망이다.

고창=박현표 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지