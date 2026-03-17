李 대통령 “농식품부 등 부처 추가 이전 없다…해수부가 유일한 예외”

“모여 있어야 협의 가능”…지역 간 유치 경쟁 일단락

이재명 대통령이 17일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 대화하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 17일 농림축산식품부 등 중앙부처의 추가 지방 이전 가능성에 대해 “추가의 정부부처 분산은 없다”며 명확히 선을 그었다.

이 대통령은 이날 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 정치권 일각에서 제기됐던 농식품부 등의 광주·전남 이전 요구와 관련해 “해양수산부를 부산으로 옮긴 것은 북극항로 개척 등 워낙 중요한 의제가 있었기 때문에 결정한 유일한 예외였다”며 이같이 밝혔다.

이어 “행정도시(세종시)를 만들어 서울에서 부처들을 옮기고 있는데, 이를 다시 다른 지역으로 분산하면 행정 효율성이 저해된다”며 “나중에 다 찢어져서 온 나라를 돌며 국무회의를 할 수는 없는 노릇”이라고 지적했다.

이에 따라 향후 공공기관 이전 논의는 중앙부처가 아닌 다른 산하기관이나 기능 중심의 재배치에 초점이 맞춰질 것으로 보인다.

이 대통령은 부처 간 긴밀한 협의를 위한 ‘집적 효과’를 강조했다.

이 대통령은 “정부 부처들은 모아놓아야 회의도 하고 협의도 할 수 있다”며 “농식품부가 광주로 가버리면 (세종에 있는 부처들과) 언제 협의를 하겠느냐”고 반문했다.

이번 이 대통령의 발언은 ‘광주·전남 행정통합 특별법’ 논의 과정에서 지역 정치권이 한때 농식품부와 문체부, 농협중앙회 본부 등을 이전해달라고 요구했던 것에 대한 공식 답변으로 풀이된다.

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