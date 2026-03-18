[의용소방대의 날] 민국열·김성순 연합회장 “지역 안전 파트너 되도록 최선”

오랜기간 각종 재난 현장서 안전 지킴이 역할 ‘톡톡’ “대원과 소통·주민들 희망 얻는 모습이 활동 원동력”

김성순(오른쪽) 전북의용소방대연합회 여성회장과 민국열 남성회장. /전북특별자치도소방본부

“의용소방대의 날이 5주년을 맞아 기쁘지만, 지역사회 안전 파트너로 더 열심히 활동해야겠다는 사명감도 가지게 됩니다.”

지난달 전북의용소방대연합회 남성 회장과 여성 회장으로 각각 취임한 민국열(56)‧김성순(59) 회장은 제5주년 의용소방대의 날을 맞이한 소감에 대해 이렇게 답했다.

민 회장은 17년, 김 회장은 22년 가까운 시간을 산불과 수해 등 도내 각종 재난 현장에서 지역사회 안전을 지키기 위해 노력해 왔다.

민 회장은 “오래전 아버지가 의용소방대 지역 대장으로 활동하시는 모습을 보고 우리 사회에 필요한 역할을 한다고 생각했고, 그 속에 들어가 활동을 해봐야겠다는 마음이 생겨 입대를 결정했다”고 회상했다.

김 회장은 “지역의 여러 재난 상황에서 옆집에 살던 언니가 의용소방대로 활동하는 모습을 보고 그 영향을 받았다”고 설명했다.

의용소방대의 날이 5주년을 맞이한 것에 대해서는 기쁨과 동시에 약간의 아쉬움도 표했다.

민 회장은 “의용소방대의 역사가 100년이 넘었다는 것을 고려하면 의용소방대의 날 제정이 늦은 감이 있다”며 “이제라도 우리가 해왔던 것들에 대해 자부심과 자긍심을 가지게 될 수 있는 시간이 마련돼 기쁘다”고 말했다.

완주군 운주면 수해 복구 활동 중인 민국열 회장(왼쪽)과 정읍시 소성면 산불 피해 현장 봉사 중인 김성순 회장 /전북소방본부

바쁜 생업 속에서도 시간을 내 오랫동안 의용소방대 활동을 할 수 있었던 원동력으로는 대원들과의 소통과 주민들이 희망을 얻는 모습을 꼽았다.

김 회장은 “봉사를 혼자 했다면 어려웠겠지만, 우리 대원들과 함께 하니 이렇게 긴 시간 활동할 수 있었던 것 같다”며 “모두 대원들 덕분이다”고 웃었다.

민 회장은 “재난 현장에서의 작은 봉사가 누군가를 살릴 수 있는 희망의 불씨가 될 수도 있다는 것이 활동의 원동력이 됐다”고 강조했다.

이와 함께 오랜 기간 의용소방대 활동을 하며 개선이 필요하다고 느꼈던 부분도 지적했다.

민 회장은 “의용소방대 활동을 위해서는 주민들과의 교감이 중요한데, 이를 위해서는 활동의 영역을 읍면 단위까지 구체화할 필요가 있다”며 “읍면 지역에도 의용소방대 거점을 확보해 상시 활동을 할 수 있도록 했으면 좋겠다”고 했다.

끝으로 회장들은 의용소방대 활동에 대한 많은 관심을 당부했다.

김 회장은 “의용소방대는 항상 도민 옆에서 함께 하고 있다는 것을 말씀드리고 싶다”며 “의용소방대 활동에 많은 관심과 사랑을 부탁드린다”고 말했다.

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