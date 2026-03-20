음주단속 피해 역주행, 차량 들이받은 20대 덜미

당시 사고 현장. /전북경찰청

음주 단속을 피해 역주행을 하다 순찰차 등 다른 차량을 들이받은 운전자가 경찰에 붙잡혔다.

전주덕진경찰서는 도로교통법 위반(음주측정 거부) 및 특수공무집행방해 등 혐의로 A씨(20대·여)를 붙잡아 조사 중이라고 20일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 1시께 전주시 덕진구 혁신동의 한 사거리에서 음주 검문을 거부하고 순찰차를 들이받고 도주, 이후 역주행을 하다가 택시와 승용차를 들이받아 2명을 다치게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 교차로에서 신호가 바뀌었음에도 차를 움직이지 않았고, 이를 의심한 경찰이 검문을 시도하자 불응하고 도주했던 것으로 파악됐다.

당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치(0.08% 이상) 수준이었던 것으로 조사됐다.

경찰은 정확한 경위를 조사 중이다.

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