군산 해상풍력 집적화단지 지정···과제 산적

국방부 협의·풍황 계측·예산확보 등 ‘산 넘어 산’ “항만·투자·인력까지 맞물려야 사업 성패 가른다”

해상풍력 집적화단지로 지정된 군산시 옥도면 어청도 인근 해역/이미지 제공=군산시

군산 어청도 해상풍력집적화단지가 최종 지정되면서 국내 해상풍력 산업 중심지로의 도약 기반이 마련됐지만 국방부 협의와 풍황 계측, 예산 확보 등 해결 과제가 산적해 있다.

군산시가 어청도 해역에 1.02GW 규모의 해상풍력발전단지를 ‘해상풍력 집적화단지’로 지정받으면서 대기업과 외국자본의 투자 관심이 집중되고 산업생태계 구축도 본격화되는 흐름이지만 사업의 속도를 좌우할 변수가 만만치 않다.

가장 시급한 과제는 국방부와의 군 작전성 협의다. 해당 절차는 오는 12월까지 완료해야 하지만 고도의 전문성이 요구되는데 비해 전담 인력과 예산이 부족해 대응역량 확보가 시급한 상황이다. 군 관련 전문 자문과 별도 예산 확보 여부가 협의 성패를 가를 변수로 꼽힌다.

기술적 기반 마련도 중요한 과제다. 어청도 해역에 설치될 부유식 풍황계측기 3기에는 약 70억 원 규모의 시비 투입이 필요한 것으로 파악된다. 풍황계측은 해상풍력 발전사업의 경제성을 판단하기 위해 사업지의 바람 세기·방향 등을 1년 이상 측정한 자료를 확보하는 과정으로, 허가·계획 단계에서 핵심 자료로 활용된다.

해당 비용은 향후 사업자 선정 과정에서 회수가 가능한 선투자 성격이지만, 초기 재원 확보 여부가 사업 추진의 출발점을 좌우하는 핵심 요인으로 작용하고 있다.

이와 함께 ‘발전지구’ 전환 여부도 사업 속도를 가르는 요소다. 관련 절차가 진행될 경우 인허가 간소화가 가능해지는 만큼, 관계부처 협의 진척도가 전체 일정에 직접적인 영향을 미치는 구조다.

총 10조 7000억 원 규모에 달하는 민간자본 유치 역시 주요 과제로 부상하고 있다. 전남 사례와 같은 체계적인 공모지침 마련과 법률·회계적 안정성 확보 여부가 투자유치의 성패를 좌우할 핵심 요소다.

산업 인프라 측면에서는 군산항의 ‘해상풍력지원항만’ 지정 여부가 최대 분수령이다. 군산은 하부구조물, 타워, 블레이드 등 조선업 기반 제조 생태계를 이미 갖추고 있어 터빈기업 유치가 이뤄질 경우 산업클러스터 완성이 가능하다. 반면 항만 지정과 기업유치가 지연될 경우 산업집적 효과도 제한될 수밖에 없는 구조다.

인천, 목포 등 경쟁지역과의 선점 경쟁도 변수다. 물동량 확보와 기업 입주를 둘러싼 경쟁이 본격화되면서 선제적 투자와 정책 대응 여부가 지역 간 격차를 좌우할 것으로 보이기 때문이다.

2027년 완공 예정인 해상풍력산업지원센터 역시 사업 완성도를 높일 요소인데, 대형 수조를 기반으로 한 유지보수(O&M) 전문인력 양성 기능은 산업 지속성을 뒷받침하는 핵심 기반으로 작용할 전망이다.

결국 어청도 해상풍력 집적화단지의 성패는 항만과 물류, 산업기반, 투자유치, 인력양성, 주민수용성 확보 등 각 요소가 얼마나 유기적으로 맞물리느냐에 달려 있으며, 개별 과제 해결 여부가 전체 사업 추진 속도를 좌우할 수 있다는 분석이다.

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