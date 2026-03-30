[문화마주보기] 전북 혁신가들이 그리는 로컬 스케일업의 새 지도

전북창조경제혁신센터 특화사업본부장

전주의 어느 이름 없는 작업실에서 디자이너의 손끝을 거친 한복과 전통 장신구가 방탄소년단의 몸짓을 타고 전 세계로 발신되고 있다. 고창의 붉은 황토 위에서 농민의 땀으로 맺힌 땅콩은 고소한 땅콩버터가 되어 국경 너머 소비자의 입맛을 사로잡는다. 무주의 청년들은 덕유산과 지장산, 대덕산의 굽이치는 능선을 전국 백패커들이 열망하는 성지로 탈바꿈시키고 있다.

최근 전북창조경제혁신센터는 전북만의 자산을 비즈니스로 확장시킬 중소벤처기업부 ‘로컬창업 기업 육성’ 전북권 주관기관으로 선정되며, 연간 50억원의 사업비를 확보하고, 그동안 자체적인 로컬 스케일업 사업이 없던 전북에 숨통을 트이는 계기를 마련하였다. 이번 사업은 특히 전북만이 가지고 있는 독보적 서사를 중심으로, 단순한 창업지원이 아닌, 로컬 기반 앵커 기업 육성을 통한 생태계 기반 구축을 목표로 하고 있다.

전북의 로컬창업 기업 육성사업은 전북의 정체성을 상징하는 세 가지 키워드에 집중하여 ‘전북다움’을 비즈니스로 승화시키고자 한다. 첫째, 문화유산(K-Heritage)이다. 천년의 시간을 품은 전주와 익산 등의 역사와 전통문화, 장인정신을 현대적인 감각으로 재해석하여, 동시대의 라이프스타일 브랜드로 살아 숨 쉬게 하고자 한다. 둘째, 농업(Agriculture)이다, 한국 농생명의 심장부로서 고창, 익산, 김제 등의 생산 역량을 푸드테크와 결합하여, 고부가가치를 창출하는 혁신적 먹거리 비즈니스를 육성한다. 셋째, 자연(Nature)이다. 백두대간의 중심부인 남원, 장수, 무주의 산세 등 천혜의 생태 자원을 활용, 지속 가능한 관광 콘텐츠와 아웃도어 비즈니스의 새로운 지평을 열고자 한다.

전북은 이미 ‘로컬 창업의 성지’가 될 완벽한 토양을 갖추고 있다. 농촌진흥청과 한국식품연구원 등 국가급 연구기관이 집결해 있고, 국가식품클러스터와 스마트팜 혁신밸리 같은 강력한 생산 인프라가 뒷받침하고 있다. 하지만, 아무리 좋은 구슬도 꿰어야 보배이듯, 뛰어난 연구 성과와 인프라가 창의적 비즈니스 현장으로 물 흐르듯 이어지지 못하는 연계의 부족은 여전한 숙제이다. 기술적 문턱을 낮추고, 연구기관의 지식 자산을 기업의 스케일업 동력으로 전환하는 연결의 미학이 절실하다.

전북을 진정한 로컬 벤처의 요람으로 만들기 위해서는 단순한 자금 지원을 넘어 정책적 혁신 사다리 관점의 대전환이 필요하다. 바로, 창업가와 연구자의 언어를 이어줄 중간 지원조직의 전문화이다. 특화 액셀러레이터를 육성, 연계하여 해당 기술 이전과 사업화의 가교 역할을 강화해야 하고, 관련기관의 인프라와 기술을 자유롭게 활용할 수 있도록 벽을 허물고, 공동 프로젝트를 활성화해야 한다. 그리고, 로컬 전용 펀드를 확대 조성하고, 전북의 관광, 농업, 브랜드에 집중 투자하는 민간 주도 펀드를 강화하여, 유망한 기업들이 자금의 가뭄 없이 성장할 수 있도록 해야 한다.

로컬창업은 단순히 지역 내에서의 생존을 의미하지 않는다. 지역 고유의 로컬리티를 뿌리 삼아, 혁신적 기업가 정신으로 무장하고, 국경을 넘나드는 확장성을 증명해 내는 과정이다. 전북만의 창의적 감각과 생산성을 동시에 품고, 흩어진 자원들을 하나로 꿰어내는 정책의 힘이 더해질 때, 전북의 문화, 농업, 자연은 전 세계인의 사랑을 받는 글로벌 브랜드로 거듭날 것이다. 도시와 농촌, 산촌의 모든 혁신가들이 주인공이 되는 전북의 새로운 봄을 기대해본다.

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