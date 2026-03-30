“세계 최고 연구 역량 × 피지컬 AI”… 전북대-퍼듀대 ‘맞손’

지난 1월26일 배경훈 부총리는 전북대학교 제조기술 실증랩(창조2관)에서 이광형 한국과학기술원(KAIST) 총장 및 성균관대, 현대자동차, 전북테크노파크, 캠틱종합기술원, 실증 참여기업 등 산·학·연·관 주요 관계자들이 참석한 가운데 ‘전북 AX 사업 사전검증 사업 성과 현장점검’을 실시했다.(왼쪽에서 네번째 배경훈 부총리).

세계 최고수준 연구중심대학인 미국 퍼듀대학교와 전북이 손을 맞잡고 피지컬 AI 기반 미래산업 선점에 나선다.

푸듀대학과 전북대학교는 31일 교내 산학융합플라자 일원에서 ‘전북대–퍼듀대 고등연구소(JPRI)’ 개소식을 개최하고, 글로벌 공동 연구체계 구축의 본격적인 출발을 알린다.

퍼듀대는 공학과 항공우주, 반도체, 인공지능(AI) 분야에서 세계 최고 수준의 연구 역량을 보유한 대학으로 평가받는다. 특히 산업 현장과 연계한 실용 연구와 기업 협력 모델이 강점으로 꼽히며, 글로벌 기술 혁신을 주도하는 연구 허브 역할을 해왔다.

이 같은 퍼듀대의 강점은 최근 전북이 집중하고 있는 ‘피지컬 AI(Physical AI)’ 전략과 맞닿아 있다. 피지컬 AI는 인공지능이 로봇·제조·물류 등 물리적 시스템과 결합해 실제 산업 현장에서 작동하는 기술로, 차세대 산업 패러다임으로 주목받고 있다.

전북은 이미 AI 제조기술 실증 인프라를 구축하고 관련 연구를 확대하며 피지컬 AI 중심지로 도약을 시도하고 있다. 이번 연구소 설립은 세계적 연구 역량을 갖춘 퍼듀대와 협력을 통해 기술 고도화와 글로벌 경쟁력 확보를 동시에 추진하려는 전략으로 풀이된다.

두 대학은 공동 연구를 통해 △AI 기반 제조 혁신 △지능형 로봇 △스마트 산업 시스템 등 피지컬 AI 핵심 분야에서 시너지를 낼 것으로 보인다.

개소식에서는AI 제조기술 실증랩 투어도 진행되는 등 퍼듀대의 세계적 연구 네트워크와 전북의 산업 기반이 결합하면 피지컬 AI 분야에서 의미 있는 성과를 창출할 것으로 기대된다.

두 대학의 이번 협력을 계기로 전북이 단순한 연구 거점을 넘어 글로벌 기술 협력의 중심지로 성장할 수 있을지 귀추가 주목된다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지