8년 만에 전주 원당천 정비사업 ‘물꼬’

전북도 ‘하천 기본계획 및 하천 구역 변경(안)’ 조건부 의결 시, 홍수량 감당 가능한 규모로 복개암거 확대 재설치키로

전주시청 전경/전북일보 DB

10년 가까이 묵은 전주 대성동 원당천 정비사업이 드디어 물꼬를 텄다.

전주시는 30일 2026년 제1회 전북특별자치도 지역수자원관리위원회 심의에서 원당천 하천 기본계획 및 하천 구역 변경(안)이 조건부 의결로 통과됐다고 밝혔다. 사업이 확정된 지 8년 만에 본궤도에 올랐다.

원당천(대성동 396-5) 지방하천 정비사업은 집중호우 시 수위 상승에 따른 상습적인 수해를 막기 위한 것이다.

지난 2018년 사업이 확정돼 2019년부터 설계에 착수했으나, 그간 원당천 하천 기본계획과 주민 민원으로 사업 추진에 난항을 겪었다.

가장 큰 걸림돌은 변화된 지역 상황이었다.

당초 계획은 전주한옥마을 제4 공영 주차장이 조성되기 전에 수립된 것으로, 교통 문제가 고려되지 않았다.

이후 주차장이 들어서면서 상황이 달라졌다.

월 2만 대 이상이 드나들고, 인근 도로교통공단 전북지부 교육생도 월 2000명에 달하면서 교통 대란이 우려된다는 민원이 쏟아졌다. 도로로 사용 중인 복개암거가 사라지면 대형 차량의 진출입 등에 어려움이 생길 수밖에 없기 때문이다.

이에 전주천 합류부 인근의 복개암거(하천을 덮은 구조물)를 철거하고, 뚜껑 없는 수로로 변경하려던 전주시의 초기 계획은 무산됐다.

결국 사업은 수년간 정체 상태에 머물렀다. 전주시와 전북특별자치도는 현장의 목소리를 반영해 유로 변경 등 다각적인 대안을 검토했다.

기존 6m 규모의 복개암거를 철거하는 대신 홍수량을 감당할 수 있는 12m 규모의 복개암거를 확대 재설치하기로 결론을 내렸다.

전주시는 이러한 내용을 하천 기본계획에 반영하기 위해 지역수자원관리위원회와 꾸준히 논의해 왔다. 마침내 변경안 승인 결정이 나면서 사업 추진이 가능해졌다.

이번 심의 통과로 사실상 법적·행정적 걸림돌이 모두 해결된 만큼 사업을 본격화하겠다는 구상이다. 신속하게 심의 조건 사항을 보완하고, 보상 및 하천 공사 시행 계획 공고 등 후속 절차를 마무리해 올 하반기 중 공사를 발주할 계획이다.

전주시 관계자는 “2018년부터 이어온 오랜 고민과 논의 끝에 드디어 사업 추진의 물꼬를 틀 수 있게 됐다”면서 “현 상황에서는 홍수량이 감당할 수 없는 정도라고 판단했다. 원래는 하천으로만 쓰려고 했는데, (논의를 통해) 위는 도로, 아래는 하천으로 쓸 수 있는 방안으로 결정했다”고 말했다.

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