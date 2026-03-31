부안군, 유튜버 쯔양과 ‘한평-生 갯벌 프로젝트’ 시동… ESG 관광 선도

갯벌 체험 및 구입‧부안 먹거리 먹방 진행…참여형 ESG 프로젝트 전국 확산 기대

유튜버 쯔양이 전국 최초 참여형 ESG 캠페인인 ‘한평-生 부안 갯벌 프로젝트’ 홍보를 위해 부안을 방문, 싱싱한 지역 특산물 먹방을 선보이며 갯벌 보전의 가치를 알리고 있다./부안군제공

1310만 구독자를 보유한 대한민국 대표 먹방 유튜버 쯔양이 전북 부안을 찾아 갯벌의 생태적 가치를 알리고 지역 먹거리를 홍보하는 등 ESG(환경·사회·지배구조) 캠페인 전도사로 나섰다.

부안군은 지난 3월 24일 화요일, 쯔양이 부안군 곰소만 일대 갯벌을 방문해 ‘ESG 한평-生 부안 갯벌 프로젝트’ 홍보 영상을 촬영했다고 밝혔다.

이날 쯔양은 곰소갯벌 현장에서 직접 조개를 캐고 다양한 해양 생물을 관찰하며 살아있는 생태계를 몸소 체험했다. 체험을 마친 쯔양은 “단순한 관광을 넘어 자연의 소중함을 직접 느낄 수 있는 뜻깊은 시간이었다”며 “부안 갯벌을 지키는 활동이 더 많은 사람에게 알려지길 바란다”고 소감을 전했다.

갯벌 체험 후 이어진 먹방 촬영은 부안의 대표 관광지인 격포로 자리를 옮겨 진행됐다. 특히 쯔양은 격포항 인근의 한 횟집을 직접 선택해 방문하여촬영 하였다. 쯔양은 이곳에서 신선한 제철 쭈꾸미 요리와 백합죽 등 부안의 특산물을 맛보며 “재료가 워낙 신선해 음식 본연의 맛이 살아있다”며 부안의 맛과 멋을 구독자들에게 생생하게 전달했다.

부안군이 역점적으로 추진 중인 ‘한평-生 부안 갯벌 프로젝트’는 개인당 갯벌 1평을 소유하는 참여형 ESG 캠페인으로, 무분별한 난개발을 막고 생태계를 보전하기 위해 전국 최초로 시도되는 모델이다. 갯벌은 탄소를 흡수하는 ‘블루카본(Blue Carbon)’의 핵심 자원으로, 기후변화 대응과 생물다양성 보존 측면에서 전 세계적인 주목을 받고 있다.

부안군은 이번 쯔양과의 협업을 통해 단순히 보는 관광에서 벗어나 ‘체험·환경·먹거리·콘텐츠’가 결합된 체류형 관광 모델을 강화할 계획이다.

군 관계자는 “이번 콘텐츠를 통해 부안 갯벌의 생태적 가치가 국민들에게 더욱 친숙하게 전달되길 기대한다”며 “앞으로도 체험과 관광, ESG가 결합된 부안만의 차별화된 정책으로 지속 가능한 지역 발전을 이끌어 나가겠다”고 강조했다.

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