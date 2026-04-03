與, '제명 가처분' 김관영에 "잘못 인정하고 반성·성찰해야"

'돈 봉투 살포 의혹'에 휩싸인 김관영 전북특별자치도지사가 1일 도청에서 취재진에게 "청년들에게 대리비를 줬다가 회수했다"며 "당 윤리감찰단에 있는 그대로 소명하겠다"고 밝히고 있다. 연합뉴스

더불어민주당은 3일 현금 살포 의혹으로 제명된 김관영 전북지사가 당의 징계에 불복해 가처분 신청을 낸 것과 관련, "반성과 성찰의 기회를 갖는 게 적절하다"고 비판했다.

조승래 사무총장은 이날 여의도 당사에서 기자들과 만나 "최고위의 신속한 제명 결정은 당헌·당규에 따른 적절한 조치였다"며 이같이 밝혔다.

그는 "부적절하고 불법적인 현금 살포 행위가 있었고 그 현장이 생생하게 기록된 폐쇄회로(CC)TV 녹화물이 있었고 이 사실관계에 대해 김 지사 본인도 부인하지 못했던 상황"이라고 강조했다.

이어 "경선 일정은 변함없다. 4일 경선 후보 등록은 예정대로 진행된다"고 덧붙였다.

당연직 최고위 구성원인 한병도 원내대표도 이날 유튜브 '장윤선의 취재편의점'에서 "절차에 따라 징계한 것이기에 과정상 하자가 없다"며 "(가처분 신청이) 인용되기 쉽지 않을 것"이라고 말했다.

이어 "(김 지사) 본인이야 하고 싶은 얘기가 있어 가처분 신청을 법원에 냈겠지만 (현금 살포 장면이) 화면에 다 노출됐고 전 국민이 지켜봤다. 5만원이든 50만원이든 그 행위 자체는 명백한 선거법 위반"이라고 지적했다.

그러면서 "잘못한 것은 잘못을 인정하고 빨리 수습하는 게 국민으로부터 신뢰를 받아나가는 과정이다. '대리비다', '어떠한 사유에서 그랬다' 이런 것은 국민 눈높이에 맞지 않는다"고 덧붙였다.

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