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정정용 “전주성 안 무너져 다행”⋯100번째 ‘현대가 더비’ 완승

유민성 웹승인 2026-04-04 17:26 수정 2026-04-04 18:43 
전북현대, 4일 전주성서 울산HD 2-0 완파…3연승 신바람
정 감독 “더 좋은 팀 될 것”⋯ 이승우 “좋은 흐름 이어갈 것”

4일 전주월드컵경기장에서 열린 ‘현대가 더비’ 2-0 완승 이후 정정용 전북현대 감독이 취재진의 질문에 답하고 있다. 유민성 기자

“전주성이 무너지지 않아서 다행입니다.”

100번째 ‘현대가 더비’를 치른 4일 정정용 전북현대모터스FC 감독은 “우리 팬들이 잘 지켜 주신 듯하다. 앞으로도 홈에서 지지 않도록 노력하겠다”면서 이같이 말했다.

전북은 이날 오후 2시 전주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 6라운드에서 조위제의 선제골과 이승우의 쐐기골에 힘입어 울산HD FC를 2-0으로 꺾었다.

전반에 많은 볼 점유율을 가져가며 주도권을 잡은 전북은 비교적 후반 들어 울산에 다소 밀리는 모습을 보였었다.

정 감독은 “전반전에 추가 득점을 했다면 보다 수월한 경기 운영이 가능했을 것”이라면서 “후반에 상대에게 밀린 부분이 있었던 것은 사실이다. 이 부분은 반드시 개선해야 한다”고 강조했다.

그러면서 “지금보다 조금 더 발전된 모습을 보여 준다면 더 좋은 팀이 될 수 있다고 믿는다”며 기대감을 내비쳤다.

전북은 2026시즌 개막 이후 3경기 연속 승리가 없다가 최근 상승세에 올랐다.

정 감독은 현재 가장 큰 변화로 선수단과의 신뢰와 믿음을 꼽았다.

그는 “선수들과의 믿음이 팀을 더 강하게 만든다고 믿는다. 앞으로 더 좋아질 것이라고 생각한다”고 했다. 

수훈 선수가 된 이승우 역시 “100번째 현대가 더비에서 골과 함께 승리를 거둬 더욱 뜻깊고 기쁘다”고 소감을 밝혔다. 

아울러 그는 “전북현대에 속한 선수라면 누구나 90분을 뛰고 싶어 하고, 나 역시 그렇다”며 “그렇기 때문에 훈련에 더 집중하고 노력하며, 감독의 선택을 어렵게 만드는 것이 선수의 역할이라고 생각한다”고 강조했다.

이승우는 오는 11일로 예정된 FC서울과의 경기에 대해서는 “상대가 1위 팀이지만, 좋은 흐름을 이어 반드시 승리하겠다”고 다짐했다.

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유민성 ok2ws9@naver.com
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