안호영 “3인 경선 결선 16일, 2인 경선도 16일로 연기해야”…민주당 “NO”

안호영 “도민 판단, 정책 검증위한 시간 필요" 경선 일정 연기해야 중앙당, 후보 등록·경선 일정 유지…김관영은 제명 효력정지 신청

3일 안호영 국회의원이 전북도의회에서 기자회견을 하고 있다. /사진=이준서 기자

김관영 전북특별자치도지사의 민주당 제명으로 전북도지사 경선 판이 급변한 가운데, 이번에는 경선 일정을 둘러싼 논란이 불거졌다.

안호영 의원이 “당초 3인 경선 체제에서 결선까지 고려해 짜인 일정이었던 만큼, 지금처럼 2인 경선으로 바뀐 상황에서는 결선 예정일이던 4월 16일로 본경선을 미루는 것이 합리적”이라며 본경선 연기를 요구했지만, 더불어민주당 중앙당은 기존 일정을 유지하겠다고 선을 그었다.

안 의원은 지난 3일 기자회견에서 “4일 후보 등록 뒤 8일 본경선까지 불과 나흘밖에 남지 않아 정상적인 선거운동과 정책 검증이 사실상 불가능하다. 도민 판단과 정책 검증을 위한 시간이 필요하다”며 경선 일정 연기를 요구했다.

그는 또 “전북도지사 선거는 전북의 미래 방향과 도민 삶을 좌우할 중대한 선택”이라며 “갑작스럽게 바뀐 경선 구도를 도민들이 충분히 이해하고 판단할 시간을 보장해야 한다”고 강조했다. 다만 이 문제와 관련해 경쟁 상대인 이원택 의원과는 별도로 협의하지 않았다고 밝혔다.

중앙당은 즉각 거부 방침을 밝혔다. 조승래 민주당 사무총장은 이날 국회에서 열린 브리핑에서 “경선 일정은 변함없이 진행된다”고 일축했다.

한편 김관영 지사는 이날 서울남부지방법원에 제명 처분 효력정지 가처분 신청을 냈다. 김 지사는 이를 두고 “민주당에 남기 위한 마지막 몸부림”이라고 밝혔다. 이에 대해 조 사무총장은 “개인의 권리일 수는 있지만 반성과 성찰의 시간을 갖는 것이 바람직하다”고 말했다.

이에따라 민주당 전북도지사 경선은 일정 변경 없이 안호영·이원택 의원의 2파전으로 8일 진행될 가능성이 커졌다.

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