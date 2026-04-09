‘정보 부족’ 오명 …전주 국민연금공단, ‘정보 거점’ 부상

금융사들 국민연금 규모 확대에 따른 사무소, 정보교류 활발 금융사들이 오히려 국민연금의 정보를 얻어야 하는 상황 ‘변모’

국민연금공단 기금운용본부 한 켠에 마련된 증권사와 금융사들의 포트폴리오 배치대. 해당 배치대에는 실시간으로 각 금융사들이 관련 보고서를 게재한다. 사진=김경수 기자

전주 이전 당시 ‘금융정보 부족’ 오명을 겪었던 국민연금공단이 10여년 만에 금융사들이 먼저 찾아오는 ‘금융정보 거점’으로 자리잡고 있다. 국민연금의 자금운용 규모 확대에 따라 금융사들이 수익성 확보를 위해 공단과의 접점을 넓히면서, 과거 우려가 뒤바뀐 양상이다.

9일 금융권 등에 따르면 해외 채권 및 해외 부동산 위탁자산 운용사 핌코(운용자산 2024년 기준 약 2900조 원)는 서울이 아닌 전주에 국내 유일하게 사무소를 개소하고 운영 중이다. 또 최근 약 1000조 원의 자산을 운용하는 알리안츠 또한 전주에 현재 국내 유일 사무소를 개소하고 국민연금과의 소통을 강화하고 있다.

이밖에 매일 국민연금공단 기금운용본부에는 국내 및 전세계 자산운용사 직원들이 방문해 국민연금 관계자들과의 소통을 통한 투자요청, 정보교류 등의 활동이 이어지고 있는 것으로 확인됐다.

실제 지난 8일 국민연금공단 기금운용본부에는 각 증권·금융사 관계자들이 국민연금 관계자와의 미팅을 진행하고 있었다.또한 각 세미나실에는 관련 서류를 제시하고 소통하는 금융사 직원들을 쉽게 찾아볼 수 있었다.

국민연금공단 관계자는 “공단 내부에서 이러한 모습을 쉽게 찾아볼 수 있다”며 “예전에는 정보를 찾아야 했다면 이제는 정보가 찾아오는 구조로 변했다”고 말했다.

앞서 국민연금공단 기금운용본부 전주 이전 당시에는 금융권 정보에 대한 여러 우려가 제기된 바 있다. 국내에서 영업 중인 금융사들이 서울 여의도에 밀집해 있는 상황에서 수백 킬로미터가 떨어진 전주로의 기금운용본부 이전이 정보의 부재, 더 나아가 수익성 악화로 이어질 수 있다는 우려였다.

그러나 최근 국민연금의 수익성이 오히려 서울권 금융사들과 비교했을 때 떨어지지 않고 오히려 더욱 높은 모습을 보이면서 이 같은 우려는 사라졌다는 평가가 나온다.

실제 국민연금공단은 최근 1500조 원대 규모의 기금을 운용하며 글로벌 주요 기관투자가로 자리 잡았으며, 수익률도 지난해 18.8%를 기록해 높은 수익률을 자랑하고 있다. 이는 오히려 서울에 기금운용본부가 위치할 때보다 높은 수익률이다.

한 외국계 금융사 관계자는 “국민연금의 규모가 커지면서 자산을 운용하는 기업들 입장에서 이제는 국민연금을 외면하고는 국내에서 사업을 하는 것 자체가 이상해졌다”며 “매일 많은 증권사, 은행, 자산위탁사에서 국민연금 관계자와의 만남을 위해 약속을 잡고 미팅을 진행하고 있다”고 설명했다.

국민연금공단은 최근 이 같은 상황을 더욱 확대시킨다는 구상을 펼치고 있다. 국민연금과의 교류에 그치지 않고 지역 내 금융사업의 활성화를 추진한다는 것이다.

국민연금공단 관계자는 “국민연금공단에 매일 수많은 금융사들이 오고 가는 만큼 지역에도 영향이 미칠 수 있도록 관련 정책을 추진하고 있다”며 “단순히 국민연금과의 만남에 그치지 않고 지역 내 금융세미나 및 관련 정보가 활발히 교류될 수 있도록 노력하고 있다”고 말했다.

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