새만금 투자진흥지구 두 배로… 현대차·이차전지 거점 도약

새만금위, 산단 3·7·8공구 6㎢ 추가 지정 의결 현대차 대규모 투자와 맞물려 세제 혜택·부지 동시 지원 이차전지·미래에너지 산업 거점 육성 본격화

새만금 산업단지 전경. /전북일보 자료사진

새만금 국가산업단지 내 투자진흥지구가 두 배 가까이 확대되면서 현대차그룹의 대규모 투자를 발판으로 실질적인 산업 거점으로 도약할 수 있을지 주목된다.

새만금위원회는 8일 제33차 회의를 통해 ‘제2호 새만금 투자진흥지구 지정계획(안)’을 서면 심의·의결하고, 국가산업단지 3·7·8공구 6.0㎢를 투자진흥지구로 추가 지정하기로 했다.

이번 지정은 기존 1·2·5·6공구 8.1㎢에 이은 두 번째다. 제1호 지구의 분양률이 80%를 넘어서며 산업용지 부족이 현실화되자, 잔여 공구를 중심으로 추가 지정을 추진한 것이다.

투자진흥지구는 ‘새만금사업법’과 ‘조세특례제한법’에 근거한 경제특구로, 입주 기업에 세제 혜택과 각종 인센티브를 제공한다. 창업하거나 사업장을 새로 여는 기업은 법인세·소득세를 3년간 100%, 이후 2년간 50% 감면받으며, 공유수면 점용·사용료도 일정 기간 면제된다. 제조업의 경우 일정 규모 이상의 투자와 고용 요건을 충족해야 혜택이 적용된다.

제도 효과는 수치로 확인된다. 전북특별자치도에 따르면 투자진흥지구 지정 이전 10년간 약 8조 원 수준이던 투자협약 규모는 지정 이후 30개월 만에 7조 원 이상 늘었다.

이번 확대는 현대차그룹의 투자 계획과 맞물려 더욱 주목받고 있다. 현대차는 새만금에 로봇 제조공장, 인공지능 데이터센터, 수전해 플랜트 등 대규모 시설 구축을 추진하고 있다. 투자에 필요한 부지와 세제 지원을 동시에 확보함으로써 투자 안정성을 높이고, 관련 산업의 집적 효과를 유도하려는 정부의 의도로 풀이된다.

정부는 투자진흥지구 확대와 함께 기반시설 확충도 병행한다. 내부 도로망 구축 등 인프라 개선을 통해 산업단지 접근성과 물류 효율성을 높이고, 단순 투자 유치를 넘어 지속 가능한 산업 생태계를 조성한다는 방침이다.

전북도는 새만금을 이차전지와 미래에너지 산업의 중심지로 키우기 위한 행정 지원을 지속적으로 강화할 계획이다.

도 관계자는 “투자진흥지구 확대는 기업 유치 과정에서 세제 부담을 줄여주는 핵심 정책 수단”이라며 “현대차 투자 이후 연관 기업까지 유치할 수 있도록 행정 지원과 기반시설 확충을 동시에 추진하겠다”고 밝혔다.

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