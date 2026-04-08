본경선 앞둔 민주당 부안군수 선거, 지역정가 바짝 긴장

본경선 10일부터 이틀간…권익현 ‘중단 없는 발전’ vs 도전자 3인 ‘인물 교체’ 가·감점 최대 변수, 권리당원·안심번호 50:50 합산, 과반 미달 시 결선 투표행

권익현 부안군수

김정기 전북도의원

김양원 전 전주부시장

박병래 부안군의회의장

더불어민주당 부안군수 후보 선출을 위한 경선일이 다가오면서 지역 정가가 긴장하고 있다.

이번 경선은 현직 군수의 ‘3선 수성’ 의지와 도전자들의 ‘인물 교체론’이 맞붙는 가운데, 후보별로 적용되는 가·감점 수치가 승패를 가를 최대 변수로 부상하고 있다.

더불어민주당 전북도당에 따르면 부안군수 경선은 오는 10일부터 11일까지 이틀간 실시된다. 경선 방식은 권리당원 투표 50%와 일반 군민 안심번호 여론조사 50%를 합산하는 방식으로 치러진다.

민주당 경선 결과가 사실상 본선 당선으로 이어지는 지역적 특성상, 후보들은 권리당원 확보와 일반 인지도 확산에 사활을 걸고 있다. 특히 이번 경선은 특정 후보가 과반의 압도적인 지지를 얻지 못할 경우 20일과 21일 이틀간 결선 투표를 치러야 하는 구조여서 막판 표심 잡기가 더욱 치열해지는 양상이다.

현재 경선 구도는 4파전으로 압축됐다. 현직인 권익현 부안군수에 맞서 김정기 전북도의원, 김양원 전 전주부시장,박병래 부안군의회 의장이 도전장을 내밀었다. 이번 경선의 가장 큰 관전 포인트는 당내 평가에 따른 ‘숫자 싸움’이다.

도전자 중 김정기 도의원은 탄탄한 바닥 민심을 확보하고 약진하고 있으나, 당내 선출직 공직자 평가에서 ‘하위 20%’에 포함되어 득표율의 20%가 차감되는 불리한 여건에 놓여 있다. 반면 김양원 예비후보는 신인 가점 20%을 받을 경우 실질적인 득표율은 더욱 높아진다.

지역 정가 관계자는 “감점 페널티와 가점 수치가 경선 결과에 복합적으로 작용하면서 후보들 간 분석이 엇갈리고 있다”며 “결국 민심의 지지세가 페널티를 상쇄할 만큼 강력할지가 관건”이라고 분석했다.

후보들의 정책 대결도 뜨겁다. 권익현 군수는 ‘검증된 능력, 중단 없는 부안 발전’을 슬로건으로 바람연금과 농어촌기본소득을 결합한 ‘부안형 기본소득’을 전면에 내세우고 안정적인 군정 운영을 강조하며 조직력을 다지고 있다.

김정기 도의원은 ‘전 군민 기본소득 지급’ 등 사람 중심의 기본사회 구현을 핵심 비전으로 제시했다. 강력한 인물 교체 여론을 동력 삼아 당내 페널티를 극복하겠다는 전략이다.

박병래 의장은 ‘부안 인구 5만 회복’을 공약으로 내걸고 공격적인 민심 잡기에 나서고 있다. 의회 수장으로서의 무게감과 ‘정직한 후보론’을 강조하며 도덕성과 실천력을 부각하고 있다.

김양원 예비후보는 ‘주식회사 부안군청’이라는 경영 행정 공약을 내놓았다. 전주부시장 등 30년 행정 경험을 바탕으로 부안군정을 소득 창출 중심의 경영 행정으로 탈바꿈시키겠다는 포부다.

지역정가에서는 4파전의 특성상 표 분산이 일어날 가능성이 높아 결선 투표로 이어질 것이라는 관측이 지배적이다. 결선 투표가 실시될 경우 1차 투표에서 탈락한 후보들의 지지층이 어떤 선택을 하느냐가 최종 승자를 결정짓게 된다.

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