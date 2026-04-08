진흙탕 공방 속 막 오른 민주당 전북도지사 경선 레이스

경선 시작 전부터 김관영 ‘대리비 제공’ 의혹, 이원택 ‘식사비 대납’ 의혹 잇따라 정책 경쟁보다 폭로·반박 앞선 전북지사 선거…직전부터 시작까지 진흙탕 양상

더불어민주당 전북특별자치도지사 경선이 8일 막을 올렸지만, 출발선부터 선거판은 이미 깊은 진흙탕에 빠진 모습이다.

경선 개시 직전부터 당일까지 청년 당원들에 대한 김관영 지사의 대리운전비 제공 의혹과 이원택 의원의 식사비 제3자 대납 의혹이 연이어 불거지면서, 이번 경선은 정책 경쟁보다 의혹과 반박이 앞서는 이례적 양상으로 전개되고 있다.

민주당은 이날 최고위원회의에서 이원택 의원 관련 의혹에 대해 긴급 윤리감찰을 실시한 결과 “개인 비위나 책임이 없다”고 결론 내렸다. 이에 따라 전북도지사 경선은 예정대로 진행됐다.

이 의원은 도의회 기자회견을 통해 “허위·조작된 정치공작”이라며 의혹을 전면 부인하고 법적 대응 방침을 밝혔다.

반면 안호영 의원은 “도민 눈높이에 부합하는지에 대한 판단은 남아 있다”며 정치적 책임과 기준 문제를 제기했다.

이번 경선을 둘러싼 갈등은 단순한 단일 의혹에 그치지 않고 장기화된 공방의 연장선에 있다는 점에서 도민들의 피로감을 키우고 있다.

지난해 12·3 내란 도청 동조 논란을 시작으로, 김관영 지사의 대리운전비 제공 의혹과 제명 사태, 이원택 의원의 식사비 제3자 대납 의혹까지 이어지며 선거 국면 내내 충돌이 반복돼 왔다.

이 과정에서 지역 시민사회단체들도 잇따라 집회를 열고 특정 후보에 대한 비판의 목소리를 연일 높이는 등 갈등이 확산돼 왔다.

특히 민주당 지지가 높은 전북에서 각종 의혹과 선거법 논란이 잇따르자 중앙당 안팎에서도 부담이 커지고 있다는 말이 나온다.

조기 공천을 통해 안정적인 선거를 치르겠다는 전략과 달리, 전북이 오히려 리스크 지역으로 떠오르고 있다는 것이다.

김 지사의 당적 회복 가능성을 1차적으로 차단한 가처분 신청에 대한 법원 판단도 변수가 됐다.

이날 법원이 제명 효력정지 가처분을 기각하면서 김 지사의 당적 회복가능성은 더욱 낮아졌다. 경선 중단 가처분 신청도 기각하면서 김 지사의 정치적 행보는 더욱 불투명해진 양상이다. 두 신청 모두 기각되면서 무소속 출마 등 다른 선택지가 고려될 지 여부도 변수다.

민주당 전북도지사 후보 경선은 이날부터 사흘간 권리당원 투표와 일반 국민 여론조사로 진행되며, 10일 저녁 후보가 확정될 전망이다. 과반 득표자가 없을 경우 16~18일 결선투표가 실시될 예정이다.

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