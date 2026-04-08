이원택 “대납 지시 없었다”…민주당 “현재까진 문제 없어” 경선 강행

이원택, 의혹 전면 부인…민주당, 전북지사 경선 예정대로 진행

8일 이원택 더불어민주당 전북특별자치도 지사 예비후보가 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다./사진=이준서 기자

6.3지방선거 전북특별자치도지사 선거에 출마한 이원택 의원이 8일 ‘식사비 대납’ 의혹과 관련해 전면 부인하고 정치공작이라고 반발했다. 같은 날 더불어민주당은 윤리감찰 결과 아직까지는 이 의원 개인에 대한 혐의가 없다고 판단하고 경선을 예정대로 진행하기로 했다.

이 의원은 8일 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “해당 정책간담회는 내가 개최하거나 요청한 자리가 아니며, 청년들의 요청으로 마련된 자리였다”며 “식사비 대납을 지시한 적도 없고 알지도 못했다. 사실 확인조차 되지 않은 허위이며 조작”이라고 주장했다.

이어 “저와 수행원의 식사 비용은 별도로 지불했고, 간담회가 끝나기 전 자리를 떠나 이후 비용 결제 과정은 알 수 없다”며 “민주당 경선을 하루 앞두고 보도가 이뤄졌다는 점에서 출처와 의도가 의심스럽다. 흑색선전과 정치공작이 도를 넘었다”고 강조했다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 대구에서 열린 현장 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “윤리감찰단 감찰 결과 현재까지 이 의원 개인에 대한 혐의는 없다는 의견”이라며 “경선 일정은 계획대로 진행한다”고 전했다.

다만 또 다른 의혹 당사자인 김슬지 전북도의원에 대해서는 감찰을 계속 진행하고, 추가 사실이 확인될 경우 즉각 엄중 조치하겠다는 입장을 덧붙였다.

이에 따라 민주당은 이날부터 10일까지 전북지사 후보 선출을 위한 본경선을 진행한다. 이원택 의원과 안호영 의원 간 2파전으로 치러지는 이번 경선은 의혹 공방 속에서도 일정대로 이어지게 됐다.

한편 전북경찰청은 이 의원의 식사비 대납 의혹 수사를 요구하는 고발장이 지난 7일 접수됨에 따라 이 의원의 공직선거법 위반(제3자의 기부행위 제한) 혐의에 대한 조사에 나설 예정이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지