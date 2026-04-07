도지사 후보들 ‘전북 미래 먹거리 정책’ 대신 ‘대통령 마케팅’만

전남 등 미래 비전 제시하며 선거전 조기 점화 ‘공약 전쟁’ 전북은 이재명 대통령에 기댄 채 타 지역 비해 미지근 ‘깜깜이’ 경선 정국에 발전적인 정책 경쟁 목소리 커

더불어민주당 전북특별자치도지사 경선 구도가 한창이지만 후보 간 정책 대결보다 이재명 대통령에 기댄 채 ‘명심(明心) 마케팅’ 중심의 경쟁이 이어지고 있다는 지적이 나오고 있다.

현재 민주당 내 후보군은 안호영 의원과 이원택 의원으로 두 후보 모두 현역 국회의원으로 정치적 기반을 갖추고 있지만 전북의 미래 산업과 경제 구조를 바꿀 구체적인 비전은 뚜렷하게 부각되지 않고 있기 때문이다.

반면 전남 지역은 민주당의 차기 지사 출마 예정자들이 에너지 고속도로, 남해안 관광벨트, 우주항공 산업 육성 등 대형 프로젝트를 앞세우며 사실상 정책 경쟁에 돌입했다.

광주 지역 역시 복합쇼핑몰 건립과 도시철도망 확충 등 시민 체감형 공약을 중심으로 선거 분위기가 달아오르고 있다.

이와 대조적으로 전북은 후보 간 정책 대결보다는 인물론과 조직력 중심의 경쟁에 머물러 있다는 비판이 제기된다.

특히 후보들이 현역 의원 신분으로 국회 활동과 지역구 관리에 집중하면서 중앙당 기류를 살피는 데 무게를 두고 있다는 평가도 적지 않다.

지역 내 우려도 커지고 있다. 도내 한 경제계 인사는 “타 시도는 기업 유치와 규제 개혁, 산업 생태계 조성 방안을 경쟁적으로 내놓고 있는데 전북은 여전히 ‘대통령 마케팅’에 머물러 있다”며 “특별자치도 출범 이후에도 구체적인 경제 설계도가 보이지 않는 것은 기업 입장에서 불안한 신호”라고 지적했다.

도민들 사이에서도 정책 부재에 대한 비판이 이어지고 있다. 누가 출마할지는 어느 정도 윤곽이 드러났지만, 전북을 어떻게 바꾸겠다는 구체적인 청사진은 좀처럼 들리지 않는다는 것이다.

특히 특별자치도 출범 이후 자치권 확대와 경제 활성화란 과제가 부각된 상황에서 정책 경쟁 실종에 대한 아쉬움이 크다는 반응이다.

이 같은 ‘깜깜이 경선’의 배경으로는 지역 정치 구조가 거론된다. 전북 특유의 일당 중심 정치 지형 속에서 민주당 공천이 곧 당선으로 이어지는 구조가 고착화되면서 정책 경쟁보다는 중앙당과의 관계나 조직력 과시에 무게가 실리는 분위기다.

실제로 두 후보의 메시지 역시 정책 경쟁보다는 이재명 정부와의 연계성을 강조하는 ‘명심 마케팅’ 성격이 강하다는 평가가 나온다.

안 의원은 “도민과 당원 동지의 지지와 성원으로 반드시 승리해 이재명 대통령과 새로운 전북을 만들겠다”고 밝혀 오고 있다.

이 의원 역시 “이재명 정부 출범 이후 외교·통상, 정치, 민생, 문화 등 다양한 분야에서 의미 있는 성과가 이어지고 있다”며 “이재명 정부의 국정운영 성과가 전북에 뿌리내릴 수 있도록 총력을 기울이겠다”고 밝히기도 했다.

지역 정가에서는 지방선거가 가까워질수록 인물론을 넘어 전북의 미래 산업 전략과 지역 경제 회복 방안을 놓고 발전적인 정책 대결이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지