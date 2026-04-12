조국, 군산 대신 경기 하남 출마?…지역구 전망 정치권 전반 확산

하남갑 추미애 민주당 경기도지사 후보로 재보궐 지역돼 한동훈 “민주당이 이긴 곳이 험지냐"며 강한 견제구

조국혁신당 조국 대표가 9일 국회 본청 앞 정치개혁 촉구 천막농성장에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스

신영대 전 국회의원의 낙마로 군산·김제·부안갑 국회의원 재선거 출마설이 나왔던 조국 조국혁신당 대표가 경기 하남갑 보궐선거로 방향을 잡는 것 아니냐는 관측이 정치권 전반으로 확산되고 있다.

정치권에 따르면 조 대표는 당초 부산·군산 등 다양한 지역이 거론됐지만, 최근에는 하남갑을 직접 언급하며 유력 후보지로 부상했다.

그는 “쉬운 곳을 택하지 않겠다”는 입장을 밝히며 전략적 출마 가능성을 열어둔 상태다.

하남갑은 지난 총선에서 더불어민주당의 추미애 의원이 승리한 곳이지만, 근소한 표 차로 갈린 ‘박빙 지역’으로 평가된다. 이번 지방선거에서 추 의원이 당의 경기도지사 후보로 뽑히며 보궐선거 지역이 됐다.

조국 대표의 움직임은 단순한 개인 출마를 넘어 정치 지형 전체를 흔드는 변수로 꼽힌다.

혁신당이 수도권 재보선에 뛰어들 경우 야권 표 분산 가능성이 커지고, 민주당은 무공천 여부를 둘러싼 전략적 딜레마에 직면하게 된다. 동시에 국민의힘 역시 재탈환 기대와 함께 공천 갈등 가능성을 안게 되는 구조다.

이런 가운데 한동훈 전 국민의힘 대표는 12일 조 대표의 하남갑 출마설을 강하게 비판했다.

그는 “부산을 피하고 나서 하남갑이 ‘험지’라고 하는데, 민주당이 이긴 곳이 왜 험지냐”며 조 대표의 ‘험지 도전’ 프레임을 정면으로 반박했다.

또 “역시 예상되는 조국 정치”라고 표현하며, 지역 선택 자체가 정치적 계산에 따른 것이라는 점을 부각시켰다.

결국 이번 보궐선거는 단순한 지역 선거를 넘어 ‘조국 변수 vs 한동훈 변수’가 맞물린 전국급 정치 이벤트로 확장되는 분위기다.

일단 민주당은 이미 정청래 당 대표가 “전 지역 공천”의사를 밝히고 있는 상황에서 당내부에서 “제한적 연대는 가능하지만 선제적 양보는 없다”는 기류가 강하기에 후보를 내지 않는다는 보장이 없다.

다만 민주당과 혁신당의 사무총장이 이번주초 회동을 갖는것으로 전해져, 향후 결과에 귀추가 주목된다.

실제로 정치권에서는 두 인물의 출마 여부와 지역 선택에 따라 공천 구도, 야권 단일화, 보수 결집 등 전반적인 선거 전략이 크게 요동칠 수 있다는 분석이 나온다.

조 대표의 하남갑 출마설은 ‘험지 도전’이라는 명분과 ‘수도권 확장’이라는 전략이 결합된 카드로 해석되지만, 한동전 대표는 이를 ‘정치적 회피’로 규정하며 강하게 견제하고 있다.

이 대립 구도가 실제 출마로 이어질 경우, 재보선 판 전체의 핵심 변수로도 부상할 수 있을 전망이다.

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