도지사 선거 닻 올린 이원택…‘대납 의혹·허위 해명’ 수사에 시민사회 반발까지 ‘험로’

도민주권참여 선대위 출범한 날 ‘허위 사실 공표’ 추가 고발 당해 참여자치전북시민연대 “민주당, 이원택 재감찰·경선 무효화하라”

더불어민주당 전북특별자치도지사 후보로 선출된 이원택(군산·김제·부안을) 의원이 13일 전북도의회에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 전북지사 후보로 선출된 이원택 의원(군산·김제·부안을)이 선거대책위원회 출범을 공식화하며 본격적인 본선 행보에 나섰다. 그러나 같은 날 ‘식사비 대납 의혹’과 관련한 허위사실 공표 혐의로 경찰에 추가 고발되고, 지역 시민사회가 경선 무효화를 촉구하고 나서면서 사법적·정치적 리스크가 동시에 불거지고 있다.

이 후보는 13일 전북도의회에서 기자회견을 열고 ‘도민주권참여 선거대책위원회’ 출범을 공식화했다. 이 후보는 “도민 한 분 한 분의 목소리가 전북의 내일이 되는 시스템을 구축하겠다”며 경제 회복과 피지컬AI 등 첨단산업 육성을 최우선 과제로 제시했다.

특히 이 후보는 당내 경선에서 경쟁했던 김관영 지사와 안호영(완주·진안·무주) 의원 등을 언급하며 ‘용광로 원팀’을 강조했다. 의원직 사퇴 시점과 관련해 “이달 말까지 사퇴해야 이번 지방선거에서 지역구 보궐선거가 가능하다”며 “당과 협의를 거쳐 4월 중 사퇴할 것으로 생각한다”고 밝혔다.

하지만 민주당 경선 승리 후 기자회견을 가진 첫날부터 당 안팎의 파열음과 사법 리스크가 동시에 표출됐다.

전북경찰청 등에 따르면 최근 이 후보를 상대로 공직선거법 위반(허위사실 공표) 혐의를 적시한 고발장이 추가로 접수됐다. 고발장에는 이 후보 측이 당원 등에게 ‘술·식사비 3자 대납 의혹에 대해 혐의가 없다’는 취지의 문자메시지를 대량 발송했지만 실제 당 윤리감찰단의 조사 결과는 유보적이고 잠정적인 수준이었다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

앞서 경찰은 지난해 11월 이 후보가 참석한 모임의 식대 등을 제3자가 대납했다는 의혹과 관련한 고발장을 접수해 수사를 진행해 왔다. 당시 이 후보는 “청년들의 요청에 의한 간담회였고 개인 식대는 직접 지불한 뒤 먼저 이석해 타인의 결제 여부는 알지 못한다”고 해명했다.

지역 시민사회의 비판도 이어졌다.

참여자치전북시민연대는 이날 성명을 내고 민주당 중앙당을 향해 재감찰과 경선 무효화를 촉구했다. 단체는 이 후보의 해명에 대해 “참석자 증언과 사진 등을 통해 거짓임이 드러났다”며 “책임을 회피하는 처사”라고 비판했다.

비판은 당 지도부로도 확산됐다.

단체는 민주당 윤리감찰단이 단기간에 ‘혐의 없음’ 결론을 내린 데 대해 “정치적 판단에 따른 면피성 결정”이라고 지적하며 정청래 대표를 향해서도 “동일 의혹에 상반된 조처를 한 것은 내부 권력관계에 따라 기준이 달라졌다는 의심을 사기에 충분하다”고 주장했다.

참여연대는 △부실 감찰 인정 및 재감찰 △의혹 해소 시까지 후보 자격 정지 △경선 과정 재검토 및 무효화 등을 요구하며 “전북도민의 지지와 신뢰를 가볍게 여기지 말라”고 경고했다.

당내 경선 후유증 수습과 본선 경쟁력 확보에 주력해야 할 이 후보로서는 본격적인 선거 운동 시작과 동시에 수사 기관의 압박과 시민사회의 반발이라는 이중고를 해결해야 하는 상황에 놓였다.

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