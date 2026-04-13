도지사 선거 닻 올린 이원택…‘대납 의혹·허위 해명’ 수사에 시민사회 반발까지 ‘험로’

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도민주권참여 선대위 출범한 날 ‘허위 사실 공표’ 추가 고발 당해 참여자치전북시민연대 “민주당, 이원택 재감찰·경선 무효화하라”
더불어민주당 전북지사 후보로 선출된 이원택 의원(군산·김제·부안을)이 선거대책위원회 출범을 공식화하며 본격적인 본선 행보에 나섰다. 그러나 같은 날 ‘식사비 대납 의혹’과 관련한 허위사실 공표 혐의로 경찰에 추가 고발되고, 지역 시민사회가 경선 무효화를 촉구하고 나서면서 사법적·정치적 리스크가 동시에 불거지고 있다.
이 후보는 13일 전북도의회에서 기자회견을 열고 ‘도민주권참여 선거대책위원회’ 출범을 공식화했다. 이 후보는 “도민 한 분 한 분의 목소리가 전북의 내일이 되는 시스템을 구축하겠다”며 경제 회복과 피지컬AI 등 첨단산업 육성을 최우선 과제로 제시했다.
특히 이 후보는 당내 경선에서 경쟁했던 김관영 지사와 안호영(완주·진안·무주) 의원 등을 언급하며 ‘용광로 원팀’을 강조했다. 의원직 사퇴 시점과 관련해 “이달 말까지 사퇴해야 이번 지방선거에서 지역구 보궐선거가 가능하다”며 “당과 협의를 거쳐 4월 중 사퇴할 것으로 생각한다”고 밝혔다.
하지만 민주당 경선 승리 후 기자회견을 가진 첫날부터 당 안팎의 파열음과 사법 리스크가 동시에 표출됐다.
전북경찰청 등에 따르면 최근 이 후보를 상대로 공직선거법 위반(허위사실 공표) 혐의를 적시한 고발장이 추가로 접수됐다. 고발장에는 이 후보 측이 당원 등에게 ‘술·식사비 3자 대납 의혹에 대해 혐의가 없다’는 취지의 문자메시지를 대량 발송했지만 실제 당 윤리감찰단의 조사 결과는 유보적이고 잠정적인 수준이었다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.
앞서 경찰은 지난해 11월 이 후보가 참석한 모임의 식대 등을 제3자가 대납했다는 의혹과 관련한 고발장을 접수해 수사를 진행해 왔다. 당시 이 후보는 “청년들의 요청에 의한 간담회였고 개인 식대는 직접 지불한 뒤 먼저 이석해 타인의 결제 여부는 알지 못한다”고 해명했다.
지역 시민사회의 비판도 이어졌다.
참여자치전북시민연대는 이날 성명을 내고 민주당 중앙당을 향해 재감찰과 경선 무효화를 촉구했다. 단체는 이 후보의 해명에 대해 “참석자 증언과 사진 등을 통해 거짓임이 드러났다”며 “책임을 회피하는 처사”라고 비판했다.
비판은 당 지도부로도 확산됐다.
단체는 민주당 윤리감찰단이 단기간에 ‘혐의 없음’ 결론을 내린 데 대해 “정치적 판단에 따른 면피성 결정”이라고 지적하며 정청래 대표를 향해서도 “동일 의혹에 상반된 조처를 한 것은 내부 권력관계에 따라 기준이 달라졌다는 의심을 사기에 충분하다”고 주장했다.
참여연대는 △부실 감찰 인정 및 재감찰 △의혹 해소 시까지 후보 자격 정지 △경선 과정 재검토 및 무효화 등을 요구하며 “전북도민의 지지와 신뢰를 가볍게 여기지 말라”고 경고했다.
당내 경선 후유증 수습과 본선 경쟁력 확보에 주력해야 할 이 후보로서는 본격적인 선거 운동 시작과 동시에 수사 기관의 압박과 시민사회의 반발이라는 이중고를 해결해야 하는 상황에 놓였다.
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