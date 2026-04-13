4년 만에 리턴 매치⋯우범기·조지훈 맞대결

우범기 “변화의 뼈대 위 전주 대변혁 완성하겠다" 조지훈 “위기의 전주 구하고, 시민 삶 책임지겠다”

(왼쪽부터) 우범기·조지훈 전주시장 예비후보./전북일보 DB

더불어민주당 전주시장 후보 경선이 우범기·조지훈(가나다순) 예비후보 간 대결로 압축됐다. 4년 만에 ‘리턴 매치’가 성사되면서 다시 한 번 본선행 티켓을 두고, 치열한 경쟁을 펼칠 전망이다.

유일한 여성 후보였던 국주영은 예비후보가 탈락하고, 과반 득표자가 없어 우범기·조지훈 두 예비후보가 결선 투표 대상자로 올랐다. 최종 승자는 오는 20~21일 이틀간 실시되는 결선 투표를 거쳐 결정된다.

이날 우범기·조지훈 예비후보는 각각 빠르게 입장문을 내고, 경선 결과에 대한 소회를 밝혔다.

우범기 예비후보는 필승 카드로 ‘전주 대변혁’를 꺼내 들었다.

그는 “전주의 멈춤 없는 발전을 위해서는 일해 본 사람, 일할 줄 아는 사람이 필요하다”면서 “민선 8기에 설계한 변화의 뼈대 위에서 민선 9기에 전주 대변혁을 확실하게 완성하겠다”고 말했다.

그러면서 “남은 선거 기간에도 오직 전주 발전과 시민 행복을 위한 진심으로 흔들림 없이 나아가겠다”며 “압도적인 지지로 반드시 민주당 전주시장 후보로 확정돼 확 달라진 전주로 보답하겠다”고 결의했다.

우 예비후보는 “전주에 꼭 필요하고 섬세한 정책은 온전히 받아들여 시정에 녹여내겠다”면서 국주영은 후보의 정책을 수용하겠다는 입장을 내비쳤다.

마지막으로 “이제 한고비를 넘었지만, 우리에게는 최종 후보 확정을 위한 마지막 결선 투표가 남아 있다”며 “반드시 승리하겠다”고 목소리를 높였다.

조 예비후보는 ‘전주의 존엄 회복'을 거듭 강조했다.

그는 “무능과 거짓으로 점철한 지난 4년을 심판하고, 무너진 전주의 존엄을 회복해 진짜 번영하는 새로운 바람, 새로운 전주의 시작”이라면서 “조지훈이 완성해 내겠다”고 전했다.

우 예비후보의 시정에 대해서도 강하게 비판했다. 전주시의 살림과 미래를 부도 직전의 벼랑 끝 위기로 몰았다는 게 조 예비후보의 말이다.

그는 “지난 4년의 전주는 추락했다. 음주 막말로 출발해 벌목, 빚, 하위 20%까지 전주의 위상과 시민의 품격을 무너뜨렸다”면서 “시민의 말씀을 귀하게 듣는 사람이 시장이 되면 전주시가 어떻게 바뀌는지 반드시 증명하겠다”고 했다.

조 예비후보는 “전주시민의 자존과 더불어민주당의 자부를 압도적인 승리로 확인해 주길 바란다. 여러분과 함께 위기의 전주를 구하고, 시민의 삶을 책임지는 시정을 이루겠다"면서 막판 지지를 호소했다.

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