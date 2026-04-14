[속보] 조국, 경기 평택을 재선거 출마 선언…군산 출마 일단락

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조국 조국혁신당 대표가 14일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거에서 경기 평택을 출마를 선언했다.
조 대표는 이날 국회에서 열린 기자회견에서 “평택(을) 국회의원 재선거에 출마하겠다”며 “조국혁신당의 열세번째 국회의원이 되어 집권 민주당 소속 의원보다 더 뜨거운 마음으로 ‘내란 완전 종식, 진짜 개혁 완수’라는 시대적 과제를 책임지고 실천하겠다”고 말했다.
평택을은 더불어민주당 소속 이병진 전 의원이 지난 1월 8일 공직선거법 위반 등으로 대법원에서 당선무효형(벌금 700만 원)을 확정받아 의원직을 상실하면서 재선거 대상이 된 곳이다.
그간 조 대표는 신영대 전 의원의 당선무효형으로 공석이 된 군산·김제·부안 갑 등을 두고 출마지를 고심해 온것으로 알려졌다.
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