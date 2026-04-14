[속보] 조국, 경기 평택을 재선거 출마 선언…군산 출마 일단락

조국혁신당 조국 대표가 14일 국회에서 오는 6월 3일 치러질 재보선에 경기 평택을에 출마를 발표하고 있다. 연합뉴스

조국 조국혁신당 대표가 14일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거에서 경기 평택을 출마를 선언했다.

조 대표는 이날 국회에서 열린 기자회견에서 “평택(을) 국회의원 재선거에 출마하겠다”며 “조국혁신당의 열세번째 국회의원이 되어 집권 민주당 소속 의원보다 더 뜨거운 마음으로 ‘내란 완전 종식, 진짜 개혁 완수’라는 시대적 과제를 책임지고 실천하겠다”고 말했다.

평택을은 더불어민주당 소속 이병진 전 의원이 지난 1월 8일 공직선거법 위반 등으로 대법원에서 당선무효형(벌금 700만 원)을 확정받아 의원직을 상실하면서 재선거 대상이 된 곳이다.

그간 조 대표는 신영대 전 의원의 당선무효형으로 공석이 된 군산·김제·부안 갑 등을 두고 출마지를 고심해 온것으로 알려졌다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지