임실군수 김진명 예비후보 “중앙당에 재심신청서 제출”

“줄곧 여론조사 1위 후보 탈락 이해 안돼”

김진명 임실군수 예비후보와 지지자들이 14일 전북도의회에서 재검표 요청 기자회견을 갖고 있다./백세종 기자

6·3 제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 임실군수 경선에서 탈락한 김진명 예비후보는 14일 중앙당에 재검표를 요청하는 재심 신청서를 민주당 중앙당에 제출했다고 밝혔다.

김 예비후보는 이날 전북자치도의회에서 기자회견을 갖고 “저는 그동안 각종 여론조사에서 지속적으로 1위를 기록했는데도, 이번 경선 결과는 이런 흐름과 큰차이를 보였다”며 “임실을 제외한 전북 나머지 시군은 여론조사와 유사한 흐름이었지만, 임실만 괴리가 발생했다”고 주장했다.

그는 “경선일에 투표자 콜백을 통해 캠프 자체적으로 집계해 보고 타 경쟁후보의 집계 정보를 입수해 비교해 본바 경선에서 탈락할 수 있는 수치가 아니다”라고도 했다.

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