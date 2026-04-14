3년새 4명의 목숨 앗아갔다…봄철 진드기 야외활동 주의

최근 3년간 도내서 SFTS 환자 44명 발생⋯4명 사망 보건당국 “야외활동 시 기피제 사용⋯활동 후 옷세탁”

봄철 기온 상승으로 참진드기 활동이 활발해질 것으로 예상되면서 야외활동 시 주의가 요구된다.

14일 전북보건환경연구원은 기온이 따뜻해지고 야외 활동이 증가하며 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)의 매개인 참진드기의 접촉 가능성이 높아지고 있다며, 관련 예방 수칙을 지켜달라고 당부했다.

전북보건환경연구원과 질병관리청 등에 따르면 참진드기는 월동을 마친 4월부터 11월까지 활동하며, 유충과 약충·성충 등 모든 발생단계에서 SFTS 등 감염병을 전파한다. SFTS 바이러스를 가지고 있는 참진드기에게 물리면 감염될 가능성이 있으며, 감염 시 5~14일 이내로 고열과 구토·설사·몸살 등 증상이 나타날 수 있다.

국내에서는 지난 2013년 첫 SFTS 환자가 보고됐다. 이후 지난해까지 전국에서 총 2345명의 환자가 발생, 그중 422명이 숨져 18%의 치명률을 보였다. 현재까지 관련 백신이나 치료제는 없는 것으로 알려졌다.

전북특별자치도의 조사 결과 최근 3년(2023~2025년)간 도내에서는 총 44명의 SFTS 환자가 발생했으며, 그중 4명이 숨졌다. 연도별로는 2023년 16명에서 2024년 8명으로 감소했으나, 지난해 다시 20명으로 환자가 증가했다.

대부분의 SFTS 감염은 여름철과 가을철에 집중됐지만, 지난해에는 4월에도 환자가 발생한 것으로 파악됐다.

특히 최근 날이 따뜻해지며 참진드기가 번식하고 활동하기 좋은 25~28도의 낮 기온이 보이고 있고, 약충 단계에서도 흡혈이 가능한 참진드기의 특성까지 고려하면 4월 역시 야외 활동 시 주의가 필요하다는 지적이다.

전북보건환경연구원 관계자는 “25~28도 기온은 참진드기 번식에 가장 유리한 환경으로, 65% 수준 습도까지 보이면 더욱 번식과 생존에 최적인 상황이 조성된다”며 “지난해 역시 4월에 많은 수의 참진드기가 채집됐었으며, 기후변화로 진드기 활동 시기도 앞당겨지고 길어진 상황이라 야외 활동을 할 때 더욱 주의해야 한다”고 강조했다.

이어 “몸에 붙은 진드기들은 배꼽이나 겨드랑이 등 습한 곳에 숨어있고, 이후 최대 1주일까지 흡혈을 한다”며 “야외 활동을 끝낸 후에는 몸을 꼼꼼하게 확인하고 씻어야 한다”고 덧붙였다.

한편, 질병관리청과 전북보건환경연구원은 SFTS 감염 예방을 위해 참진드기 발생 감시 사업을 오는 11월까지 진행할 예정이다. 참진드기 밀도와 병원체 검출 등 정보는 매달 ‘감염병 매개체 감시 주간 소식지’를 통해 확인 가능하다.

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