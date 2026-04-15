김강주 제10대 국립군산대 총장 취임

김강주 제10대 국립군산대 총장이 15일 아카데미홀에서 취임식을 가졌다. /이환규 기자

“국립군산대가 지난 위기를 딛고 지역사회의 희망이 되도록 모든 역량을 쏟겠습니다.”

김강주 제10대 국립군산대 총장이 15일 교내 아카데미홀에서 취임식을 갖고 본격적인 활동에 들어갔다.

이날 취임식에는 정태주 국가중심 국공립대학교 총장협의회 회장과 김영민 군산시 부시장, 윤석정 전북일보 사장을 비롯해 전직 총장 및 교직원·학생·지역 인사 등 700여 명이 참석했다.

김 총장은 취임사에서 “국립군산대 총장이라는 막중한 책무를 맡게돼 무거운 책임감과 함께 깊은 감사를 드린다”고 전했다.

이어 김 총장은 “현재 국립군산대는 학령인구 감소와 고등교육 환경 변화라는 중대한 전환점에 서 있다”면서 “지역 국립대학의 역할이 엄중히 요구되는 지금, 그간 지역사회에 충분한 신뢰를 드리지 못한 부분에 대해 겸허히 돌아봐야 할 때”라고 말했다.

또 “(저는)지금을 도약의 기회로 확신한다”면서 “구성원들이 보여주신 변화에 대한 갈망과 의지를 믿고 제가 앞장서서 책임지는 총장이 되겠다”고 덧붙였다.

특히 그는 “제대로 일하며 함께 미래를 만드는 대학을 구현할 것”이라며 “투명한 운영과 소통으로 학생과 지역사회에 실질적으로 기여하는 청렴하고 신뢰받은 대학을 만들겠다”고 강조했다.

김 총장은 △학생 중심의 교육 혁신 △연구 경쟁력 강화 △지역과의 동반 성장 등을 추진하겠다는 포부를 밝혔다.

김 총장은 “학생들이 자부심을 갖고 도전할 수 있는 환경 조성은 물론 연구에 몰입할 수 있는 분위기와 내실있는 대학원 운영, 그리고 지역 산업과 연계한 인재 양성 및 현장 중심의 혁신으로 미래를 함께 만들 것”이라고 설명했다.

또한 “대학의 변화는 총장 한 사람의 힘으로 이뤄질 수 없다”면서 “같은 방향을 바라보고 함께 나아갈 때 비로소 진정한 변화가 시작되는 만큼 소통과 신뢰를 바탕으로 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.

한편 김 총장은 임실 출신으로 전주 신흥고와 서울대 지질학과를 나왔으며, University of Wisconsin-Madison에서 박사학위를 취득했다.

김 총장은 국립군산대에서 기획부처장, 교육성과관리센터장, 공학교육혁신센터장, 공학연구소장 등을 역임하며 대학기관평가인증, 대학혁신지원사업, 산업연계교육활성화선도대학사업 등 주요 정책을 수행해 온 교육·연구·행정 전문가다.

또한 국내 환경·수자원 분야의 권위자로서 그동안 총 113편의 SCOPUS 등재 논문을 포함한 다수의 연구 성과를 냈으며, 2024년부터 2년 연속 생애 기준 전 세계 상위 2% 연구자에 연속 선정되는 등 학문적 성과도 인정받았다.

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