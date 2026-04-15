“시의회 연수 중인데”⋯'지도 수당' 받은 전주시의원

전주시 운영 ‘생활체육광장’ 배구 종목 지도자 활동 국내외 연수 중 지도 기록⋯"연습 안 하고, 쓴 건 맞아"

정섬길 의원. /전북일보 DB

전주시의회 정섬길(서신동) 의원이 국내외 연수 기간 중 생활체육 프로그램 지도 수당을 받았다는 의혹이 제기돼 파장이 일고 있다.

특히 물리적으로 출석이 불가능한 일정 중에도 지도한 것처럼 운영 일지 일부를 허위로 작성한 것으로 알려지면서 ‘도덕적 해이' 논란이 거세질 전망이다.

15일 전북일보 취재를 종합하면 정 의원은 지난해 12월 말 기준 전라클럽(배구)의 지도자를 겸직하고 있다.

배구 선수 출신인 정 의원은 전주시가 운영하는 ‘생활체육광장’에서도 지도자로 활동 중이다. 국가체육지도자 자격증을 소지하고 있어야 지원할 수 있다.

이를 통해 적게는 40만 원, 많게는 50만 원대의 수당을 받는 것으로 파악됐다.

2024년 5월 말 전주시의회 연수 일정·생활체육광장 운영 일지 대조.

본보가 2024년 정 의원의 국내외 연수 일정과 ‘생활체육광장’ 운영 일지를 비교해 본 결과, 허위로 작성한 것으로 보이는 내용이 확인됐다.

먼저 정 의원은 5월 25일부터 6월 5일까지 미국 3개 지역(뉴욕·라스베이거스·로스앤젤레스)으로 공무 국외 출장을 갔다.

그러나 국외 출장중인 5월 25일, 5월 28·30·31일, 6월 1·4일에 생활체육광장에서 지도한 것으로 표기돼 있다.

또 9월 23일부터 사흘간 2024년 하반기 비교 견학 차원으로 울산·부산 일원에 갔지만, 9월 24일에 지도했다고 작성돼 있다.

12월 5·7일에도 서울 국회의사당 일대에서 열린 국민보고대회·촛불문화제 등에 참석한 것으로 알려졌지만, 12월 5·7일 모두 수업을 한 것으로 기재돼 있다.

이와 관련해 정 의원은 “이 사실에 대해서는 부인하지 않는다”면서 “연습 안 했는데, 일지에 쓴 것은 맞다. 일지를 써야 해서 그렇게 하게 됐다. 다 나와 있는데, 어떻게 손바닥으로 하늘을 가리겠느냐”고 말했다.

그러면서 “수업을 못하면 보충 수업도 하고, 연습 게임도 다녔다. 제가 선수 출신이다 보니 시합도 같이 뛰면서 대체하고, 그랬던 부분이 많다”고 덧붙였다.

‘생활체육광장’ 지도자에 참여하면서 다른 지도자의 기회를 제한한 것 아니느냐는 질문에는 “당연히 후배들이 한다고 하면 얼마든지 자리를 내 줄 용의가 있다”면서 “며칠 전에도 이야기했다. 20일경에 시험 보는 후배가 있다. 붙어서 오라고 했다”고 답변했다.

이어 “후배들에게 물어보면 아시겠지만, 후배 양성하는 입장에서 왜 사리사욕을 채우겠느냐"고 단호히 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지