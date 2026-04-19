전북 주택사업자, 아파트 입주전망 ‘긍정적’…전주 중심 수요 유지 영향

전국 입주전망지수 69.3로 급락…전북은 80.0 상대적 방어

클립아트코리아.

전국 아파트 입주 전망이 급격히 악화되고 있지만 전북은 상대적으로 낙폭을 방어하며 지역 간 온도차가 뚜렷하게 나타났다.

19일 주택산업연구원이 발표한 ‘2026년 4월 아파트 입주전망지수’에 따르면 전국 지수는 69.3으로 전월(94.4)보다 25.1포인트 급락했다. 수도권과 지방 모두 하락했고 특히 비수도권에서 낙폭이 더 크게 나타났다.

지방 전체 입주전망지수는 93.8에서 67.8로 26.0포인트 떨어지며 시장 위축이 뚜렷해졌다. 충북(50.0), 전남(57.1), 제주(60.0) 등은 60선 이하로 내려앉으며 침체 신호가 뚜렷해졌고, 대부분 지역이 일제히 하락세를 보였다.

이 같은 흐름 속에서도 전북은 80.0을 기록하며 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 전월(85.7) 대비 하락했지만, 지방 평균을 웃도는 수치다. 같은 도지역 평균이 63.7까지 떨어진 점을 감안하면 전북은 비교적 안정적인 흐름을 보인 셈이다.

입주전망지수는 주택사업자가 향후 입주 여건을 어떻게 보는지를 나타내는 지표로, 100을 기준으로 그 이상이면 긍정, 이하이면 부정 전망이 우세함을 의미한다. 이번 수치는 전국적으로 ‘비관 전망’이 급격히 확대됐음을 보여준다. 실제로 전국 지수가 70 아래로 떨어진 것은 약 1년여 만으로, 시장 불확실성이 크게 확대된 것으로 풀이된다.

전북이 상대적으로 선방한 배경에는 전주를 중심으로 한 제한적 수요가 작용한 것으로 분석된다. 실제 주택가격 동향에서도 전주 주요 단지를 중심으로 거래와 가격 상승이 이어지며 일정 수준의 시장 지지력이 유지되고 있다. 반면 도내 다른 시군은 수요 기반이 약해 지역 간 격차가 점차 확대되는 양상이다.

전국적인 하락의 배경은 복합적이다. 주택담보대출 금리 부담과 중도금·잔금 대출 규제 강화, 거래 위축이 이어지고 있는 상황에서 양도세 중과 유예 종료와 글로벌 정세 불안까지 겹치며 시장 심리를 급격히 위축시킨 것으로 분석된다. 특히 다주택자 규제와 ‘똘똘한 한 채’ 선호 현상이 맞물리면서 지방 주택 처분 압력이 커질 것이라는 전망도 영향을 미쳤다.

입주율 역시 하락세다. 3월 전국 입주율은 60.6%로 전월보다 1.4%포인트 떨어졌다. 미입주 주요 원인으로는 잔금대출 미확보, 기존 주택 매각 지연 등이 꼽히며, 자금 조달 부담이 시장 전반에 영향을 미치고 있음을 보여준다.

전문가들은 전북의 상대적 안정 흐름이 지속될지 여부는 여전히 불확실하다고 본다. 현재는 전주 일부 지역의 수요가 시장을 지탱하고 있지만, 금리와 대출 규제, 미분양 부담이 장기화될 경우 전북 역시 전국 흐름에서 벗어나기 어렵다는 분석이다.

결국 전북 주택시장은 전국적인 침체 속에서 ‘상대적 선방’ 국면에 머물러 있다. 지표상으로는 버티고 있지만, 구조적으로는 수요 기반이 약한 만큼 향후 시장 방향은 외부 변수에 크게 좌우될 가능성이 크다는 평가가 나온다.

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