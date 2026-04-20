전북 주택시장 ‘완만한 상승 속 양극화’

매매 0.25%·전세 0.31% 상승…전국 평균 웃돌아 전주 중심 상승, 익산·정읍 약세…지역 격차 뚜렷 한국부동산원 3월 주택가격 동향 분석결과

클립아트코리아.

전북 주택시장이 상승 흐름을 이어가고 있지만 지역별 온도차가 뚜렷해지며 양극화가 심화되고 있는 것으로 나타났다.

전주를 중심으로 가격이 오르는 반면 일부 중소도시는 약세를 보이면서 동일 권역 내에서도 상반된 흐름이 나타나고 있다.

20일 한국부동산원이 발표한 ‘2026년 3월 주택가격동향’에 따르면 전북 아파트 매매가격은 전월 대비 0.25% 상승했다. 이는 전국 평균(0.15%)을 웃도는 수준으로 지방 평균(0.03%)과 비교하면 상승폭이 두드러진다.

전세시장도 강세를 보였다. 전북 전세가격은 0.31% 상승하며 전국 평균(0.28%)보다 높은 상승률을 기록했다. 월세를 포함한 통합가격 역시 0.28% 올라 전반적인 주거비 상승 흐름이 이어지고 있다.

다만 상승 흐름은 특정 지역에 집중됐다. 전주 완산구(0.65%)와 덕진구(0.62%)가 상승세를 주도했고, 남원도 0.19% 오르며 뒤를 이었다. 반면 정읍(-0.15%)과 익산(-0.04%)은 하락하거나 보합 수준에 머물며 지역 간 격차가 뚜렷했다.

전세시장 역시 비슷한 흐름을 보였다. 전주 덕진구(0.70%), 완산구(0.69%)를 중심으로 상승세가 이어진 반면 군산은 소폭 하락(-0.01%)하는 등 지역별 차별화가 확인됐다.

이는 그동안 익산과 군산을 중심으로 공동주택이 과잉공급된 것이 주요원인으로 꼽히며. 교통·생활 인프라가 갖춰진 전주 핵심 지역에는 실수요가 꾸준히 유입되는 반면, 인구 감소와 산업 기반 약화가 진행된 중소도시는 수요가 제한되면서 가격 상승 동력이 약화되고 있다는 분석이다.

전북 주택시장은 전국 흐름과도 다른 양상을 보인다. 전국적으로는 상승 지역이 줄고 하락 지역이 늘어나는 혼조세가 나타나고 있지만, 전북은 제한적이지만 상승 흐름을 유지하고 있다. 다만 상승폭이 크지 않고 지역 편차가 커 시장 전반의 회복으로 보기는 어렵다는 평가다.

전문가들은 전북 주택시장을 하나의 시장으로 보기 어렵다고 진단한다. 전주 등 일부 지역은 수요가 유지되며 가격을 지지하는 반면, 비전주권은 공급 부담과 수요 감소가 동시에 작용해 정체 국면에 들어섰다는 것이다.

지역 부동산 업계 관계자는 “전주는 실수요가 꾸준해 가격이 버티고 있지만, 그 외 지역은 거래 자체가 줄어든 상황”이라며 “앞으로는 지역별로 다른 정책 접근이 필요하다”고 말했다.

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