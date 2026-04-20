민주당 정읍시장 결선투표, ‘윤심’ 실체 있나?

이학수·이상길 후보 윤준병 도당위원장 함께 홍보…경선과정 정책연대 예비후보들 각자 도생

이학수 현 시장과 이상길 예비후보 SNS 캡쳐

민주당 정읍시장 후보 확정을 위한 결선에 진출한 이학수 현 시장과 이상길 현 시의원의 세결집 대결이 사회관계망서비스(SNS)에서 치열하게 전개되며 귀추가 주목된다.

민주당 결선은 20일부터 이틀간 권리당원 50%, 일반시민 여론조사 50%로 진행되는데, 21일에는 권리당원이 직접 전화걸기 투표만 가능하다.

특히 윤준병 전북도당위원장을 지칭한 ‘윤심’이 누구에게 있느냐는 설왕설래가 이어지는 가운데 양 후보는 윤 위원장과 함께한다는 사진을 활용한 홍보에도 적극 나서며 민주당 권리당원을 향한 지지를 호소하고 있어 ‘윤심’이 얼마나 득표에 반영될지 관심을 모은다.

이상길 예비후보는 선거사무소에 홍보 현수막을 게첨할 때부터 윤준병 위원장과 함께 찍은 사진을 담았고, 이후 SNS 홍보에도 활용하며 후보들중 자신이 윤 위원장과 가장 가까운 사람임을 직·간접적으로 강조하고 있다.

이학수 현 시장도 벚꽃축제장에서 윤준병 위원장과 함께 했던 사진을 활용해 지지를 호소하며 지역 국회의원과 시장이 협력하며 힘을 모아 지역을 발전시켜나가야 한다는 점을 부각하고 있다.

아울러 경선과정에서 이상길 예비후보와 정책연대를 선언했던 3명의 예비후보들도 각자도생하는 방향으로 바뀌었다.

김대중 예비후보는 4년전 선거에서 가처분신청을 했다는 이유로 25% 감점을 경선 진행중에 받은 아쉬움을 뒤로 하고 “김대중의 정책과 비전 이학수가 완성합니다”라며 이학수 시장 지지를 확인했다.

안수용 예비후보는 “특정 후보를 지지하지 않고 민주당 경선 결과를 겸허히 받아들인다” 며 "선출될 더불어민주당 후보를 도와 선당후사의 정신으로 반드시 본선 승리에 기여하겠다”고 중립을 강조했다.

또 최도식 예비후보는 “함께 뜻을 모아주신 모든 분들께 감사드린다. 제가 부족했다” 면서 “달리다 멈출 때 잘 멈춰야 넘어져서 다치는 일이 없다”는 글을 페이스북에 표명했을 뿐 지지 표명은 없었다.

이에 이상길 예비후보는 페이스북에 “황금의 꽃같이 굳고 빛나던 옛 맹서는 차디찬 티끌이 되어서 한숨의 미풍에 날아갔습니다”라는 글을 남겨 지역 정치권에서 “지지를 받지 못한 것에 대한 서운함을 토로한 것 아니냐”는 해석이 나온다.

지난 총선에서 윤준병 위원장을 지지했다는 권리당원 A씨는 “경선과정에서 윤심이 누구를 지지한다는 소문을 믿지 않는다"면서도 "공정한 경선이 되어야 하는데 그런 말들이 나돌고, 상대후보를 고발하고 홍보하는 것을 보면 본선거에서 후보들이 한팀으로 뭉칠 수 있을지 걱정이다”고 말했다.

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