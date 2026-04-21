전북대병원 미화 노조, 하청노조 교섭권 첫 인정받아

노란봉투법 시행 이후 원청 사용자성 인정한 전북 첫 사례

지난달 18일 고용노동부 전북본부가 전북도청 앞에서 원청교섭을 촉구하는 기자회견을 열고 있다. /민주노총 전북본부 제공

노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2ㆍ3조 개정법률) 시행 이후 전북에서도 하청 노동자에 대한 원청의 사용자성을 인정한 지방노동위원회의 천 판단이 나왔다.

21일 전국보건의료산업노동조합 전북지역본부에 따르면 전북지방노동위원회는 전날 전북대병원 새봄지부가 제기한 ‘교섭 요구 사실 공고 시정신청’을 인용했다. 시정신청 인용은 원청의 사용자성이 인정됐음을 의미한다.

이는 전북지방노동위가 하청 노조에 대한 원청의 사용자성을 처음으로 인정한 사례다.

앞서 미화 업무를 맡은 조합원 116명으로 구성된 노조는 전북대병원이 교섭 요구에 응하지 않자 ”(전북대병원이)하청노동자들의 노동조건과 작업환경에 실질적·구체적 지배력을 행사하는 만큼 교섭에 나서야 한다“며 시정신청을 냈다.

전북보건의료노조 전북지역본부 관계자는 ”조선대병원 새봄지부도 원청 사용자성을 인정받았기 때문에 다른 지부의 상황을 살펴본 뒤 집단 공동교섭을 추진할 예정“이라며 ”조합원들의 처우 개선을 위해 노력하겠다“고 말했다.

문준혁 인턴기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지