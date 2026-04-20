자고 일어나면 후보들 ‘우르르’…전북 국회의원 재보궐 '하마평 경쟁'

이우일 전 성남도시개발공사 본부장도 거론…군산·김제·부안을 연일 새 이름 쏟아져

6·3 지방선거와 동시에 치러지는 전북지역 국회의원 재보궐선거가 인물 검증 없는 ‘하마평 경쟁’으로 흐르고 있다. 사진은 국회 본회의장. /연합뉴스

6·3 지방선거와 동시에 치러지는 전북 지역 국회의원 재보궐선거가 인물 검증 없는 ‘하마평 경쟁’으로 흐르며 지역 정치가 출렁이고 있다. 이원택 의원의 전북도지사 출마로 공석이 예상되는 군산·김제·부안을과 신영대 전 의원의 당선무효형으로 재선거가 확정된 군산·김제·부안갑 등 두 곳이 무대다.

20일 지역 정치권에 따르면 가장 촉각이 곤두선 곳은 군산·김제·부안을이다. 이재명 대통령의 ‘성남 라인’으로 분류되는 이우일 전 성남도시개발공사 본부장이 가세하면서 판세가 요동치고 있다. 김제 출신인 그는 중앙당 전략공천 카드로 급부상하며 지역 정치권의 긴장도를 끌어올렸다. 이에 맞서 내부 승진 1호 청장 출신인 강은호 전 방위사업청장이 ‘방산 전문가’라는 이력을 내세워 세를 넓히는 중이다. 여기에 3선 국회의원 출신의 김춘진 전 한국농수산식품유통공사(aT) 사장, 박지원 평당원 최고위원, 이광수 전 청와대 선임행정관, 김종회 전 국회의원 등 중량급 인사들이 줄줄이 거론되며 다자 난립 구도가 굳어지는 양상이다.

재선거가 치러지는 군산·김제·부안갑 역시 과열 양상이다. 21대 국회의원(비례대표) 출신의 김의겸 전 새만금개발청장, 문승우 전 전북자치도의회 의장, 전수미 민주당 대변인 등이 거론된다. 한때 지역 정가를 흔들었던 조국 조국혁신당 대표의 출마설은 그의 경기 평택을 출마로 정리됐지만, 민주당 내부 경쟁의 열기는 식지 않고 있다.

이처럼 후보군이 봇물을 이루는 배경에는 더불어민주당 지도부의 ‘무경선 전략공천’ 방침이 자리하고 있다. 정청래 대표가 시간 부족 등을 이유로 경선 배제를 시사하면서, 지역 유권자 지지보다 중앙당의 ‘낙점’을 받기 위한 인지도 경쟁이 앞서는 구조가 굳어지고 있다는 지적이다.

정치권 안팎에서는 정책 경쟁이 사라지고 ‘중앙 인맥 대결’만 남았다는 비판이 커지고 있다. 유권자들 사이에서도 “이름만 난무할 뿐 정책과 비전은 보이지 않는다”는 피로감이 확산하는 분위기다. 전략공천관리위원회의 최종 선택이 전북 정치 지형을 좌우할 분수령이 될 전망이지만, 그 과정에서 지역 민심이 배제되고 있다는 우려 역시 짙어지고 있다.

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