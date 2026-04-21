조국혁신당 익산시지역위 “익산시의원 선거구 획정안 전면 재검토돼야”

자선거구(모현·남중, 3인) 신설되면서 가·나·라선거구 의원정수 1명씩 줄어 “전북 선거구 획정위가 민주당 거수기로 전락” 주장하며 획정안 폐기 촉구

조국혁신당 익산시지역위원회가 21일 익산시청에서 긴급 기자회견을 열고 “전북특별자치도 시군의원 선거구획정위원회가 더불어민주당 거수기로 전락했다”면서 이날 공개된 선거구 획정 시안의 즉각 폐기 및 전면 재검토를 촉구하고 있다./사진=송승욱 기자

익산시의회 선거구 조정안./사진 제공=조국혁신당 익산시지역위원회

조국혁신당 익산시지역위원회가 “전북특별자치도 시군의원 선거구획정위원회가 더불어민주당 거수기로 전락했다”면서 21일 공개된 선거구 획정 시안의 즉각 폐기 및 전면 재검토를 촉구했다.

이날 익산시청에서 긴급 기자회견을 연 지역위는 “이번 획정안은 익산시의 수많은 읍면동을 기존 선거구에서 떼어내 다른 곳으로 붙이는 비상식적 시도이자 익산시민의 정치적 선택지를 찬탈한 정치 폭거”라고 주장했다.

획정안에 따르면, 익산 자선거구(모현·남중, 3인)가 신설되면서 익산 가·나·라선거구 의원정수가 각각 3명에서 2명으로 1명씩 줄게 된다.

기존 익산 가선거구(모현·송학, 3인)가 송학·평화·인화동(2인)으로, 익산 나선거구(중앙·평화·인화·마동, 3인)가 중앙·마동(2인)으로, 익산 라선거구(함열·황등·함라·웅포·성당·용안·망성·용동, 3인)가 함열·황등·함라·삼기면(2인)으로 각각 재편된다.

이에 대해 지역위는 “이런 도려내기식 조정은 수십 년간 이어온 주민들의 공동체의식을 파괴하고 행정 효율성을 하루아침에 저해하는 횡포”라며 “이로 인해 지역구 의원의 대표성은 약화 되고 넓은 면적의 농촌지역 주민들의 목소리는 더욱 소외될 위기에 처했다”고 주장했다.

특히 “선거구 획정은 단순히 의원수를 배분하는 기술적 작업이 아니라 지역의 미래를 설계하는 고도의 정치적 합의 과정이어야 하는데, 이번 안은 주민들의 의견 수렴 과정도, 지역적 특성에 대한 심도 있는 고려도 없이 밀실에서 급조됐다”면서 “획정위는 독립기구 위상을 스스로 실종시키고 더불어민주당 손만 들어주는 거수기로 전락했다”고 날을 세웠다.

그러면서 익산시의 기형적인 읍면동 조정안 즉각 철회 및 전면 재검토, 인구수에 매몰되지 않은 합리적 획정안 제시, 중대선거구제 확대를 촉구했다.

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