전북 오피스텔 ‘매매·전세 하락, 월세 상승’

지방 전반 약세 속 수익률 6%대…임대시장 중심 재편 전세 하락·월세 상승 뚜렷…전북도 유사 흐름 전망

클립아트코리아.

전북 오피스텔 시장이 매매와 전세는 하락하고 월세는 상승하는 ‘이중 흐름’ 속에서 임대 중심 시장으로 재편되고 있는 것으로 나타났다.

22일 한국부동산원이 발표한 ‘2026년 1분기 오피스텔 가격동향조사’에 따르면 전국 오피스텔 매매가격은 전분기 대비 0.41% 하락했고, 전세가격도 0.09% 떨어졌다. 반면 월세가격은 0.66% 상승하며 임대시장으로의 이동이 뚜렷해졌다.

특히 지방의 하락세가 두드러졌다. 지방 오피스텔 매매가격은 0.70% 하락해 수도권(-0.33%)보다 낙폭이 컸고, 전세 역시 0.26% 하락했다. 반면 월세는 0.54% 상승해 임대 수요가 유지되는 양상을 보였다.

이 같은 흐름은 전북 상황과도 맞닿아 있다. 전북은 수도권 대비 수요 기반이 약한 데다 신규 공급 부담이 누적된 지역으로, 매매와 전세 약세 속 월세 전환이 빠르게 진행되는 구조를 보이고 있다. 특히 1~2인 가구 증가와 주택 대체재로서 오피스텔 수요가 이어지면서 월세 시장은 상대적으로 견조한 흐름을 유지하고 있다.

국가데이터처 인구총조사자료에 따르면 전북의 1인가구는 2015년에 이미 29.8%로 일반가구 중 가장 많은 비율을 차지했으며 이후에도 계속 증가해 2018년에는 31.7%를 차지했다. 오는 2045년 전북 1인 가구 비율은 39.1%로 2018년 31.7% 보다 7.4%p 증가할 전망이다.

수익률 측면에서는 지방이 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 지방 오피스텔 수익률은 6.24%로 수도권(5.61%)보다 높았고, 전월세 전환율도 7.16%로 전국 평균(6.45%)을 웃돌았다. 이는 투자 관점에서는 여전히 지방 오피스텔의 매력 요인으로 작용할 수 있다는 분석이다.

가격 수준을 보면 지방 오피스텔 평균 매매가격은 약 1억5200만원, 전세가격은 약 1억1700만원 수준으로 수도권 대비 낮은 구조를 유지하고 있다. 전북 역시 이와 유사한 가격대에서 형성돼 실수요 접근성은 높지만, 자산가치 상승 여력은 제한적이라는 평가가 나온다.

시장 구조 변화도 감지된다. 전세가격이 매매가격 대비 84% 수준까지 유지되면서 전세가율은 여전히 높은 편이지만, 전세 기피와 월세 선호 현상이 확산되며 임대차 시장의 중심이 월세로 이동하고 있다.

결국 전북 오피스텔 시장은 ‘가격 하락 속 임대 수익 유지’라는 구조로 재편되는 모습이다.

도내 부동산 업계 관계자는 “거래 위축과 가격 조정이 이어지는 가운데, 월세 중심의 안정적인 현금 흐름을 기반으로 한 투자·임대 시장으로의 전환이 가속화될 것으로 보인다”고 전망했다.

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