“부안 살릴 마지막 기회”…김종규 전 부안군수, 무소속 출마

정계 은퇴설 깨고 무소속 출마 선언…7번째 도전 AI 농업·무상교육·에너지공사 공약 제시

6일 김종규 전 부안군수가 전북도의회 브리핑룸에서 출마 기자회견을 하고 있다. /이준서 기자

김종규 전 부안군수가 무소속으로 부안군수 선거 출마를 선언했다. 한때 정계 은퇴설까지 돌았던 김 전 군수는 “부안을 살릴 마지막 기회”라며 다시 정치 전면에 나섰다.

김 전 군수는 6일 전북자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “부안의 발전과 군민 행복을 기대하며 지난 8년을 지켜봤지만 더는 기다릴 수 없다는 결론에 이르렀다”며 출마를 공식화했다.

그는 “아이들 울음소리가 사라지고 청년들이 떠나는 현실을 외면할 수 없었다”며 “군민이 행복하지 않았던 시간은 충분히 길었다”고 말했다.

주요 공약으로는 △AI 기반 농업 혁신 △부안에너지공사 설립 △무상보육·무상교육 실현 △새만금 산업단지와 지역기업 연계를 통한 일자리 창출 등을 제시했다.

김 전 군수는 “텅 빈 들판을 지키는 농민과 지역을 떠나는 청년들을 보며 멈출 수 없었다”며 “일 잘하는 사람에게 다시 기회를 달라”고 호소했다.

그는 부안 정치사에서 굵직한 족적을 남긴 인물로 꼽힌다. 제2회 전국동시지방선거부터 군수 선거에 뛰어들어 제3회와 제6회 지방선거에서 당선되며 두 차례 군정을 이끌었다.

이후에도 군수와 국회의원 선거 등에 잇따라 출마하며 정치 활동을 이어왔다. 이번 출마는 군수 선거 기준 7번째 도전이다.

김 전 군수는 직전 지방선거 당시 무소속 후보를 지원한 이유로 더불어민주당에서 제명된 바 있다.

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