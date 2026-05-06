전북 서해안서 올해 첫 비브리오패혈증균 검출

간질환, 당뇨 등 고위험군 치명률 높아 주의 요구

전북특별자치도 보건환경연구원은 지난달 27일 서해안 지역에서 수거한 해수를 분석한 결과 올해 처음으로 비브리오패혈증균(Vibrio vulnificus)이 검출됐다고 6일 밝혔다. /전북일보 자료사진

전북특별자치도는 보건환경연구원(원장 전경식)이 지난달 27일 서해안 지역에서 수거한 해수를 분석한 결과 올해 처음으로 비브리오패혈증균(Vibrio vulnificus)이 검출됐다고 6일 밝혔다.

도 보건환경연구원은 지난달부터 오는 10월까지 도내 서해안 연안을 대상으로 ‘비브리오패혈증균 유행예측 조사사업’을 추진하고 있으며, 군산·고창·부안 3개 시군 15개 지점에서 비브리오균 검출 여부를 매주 감시하고 있다.

특히 도 보건환경연구원은 이번 비브리오패혈증균 검출과 함께 지난달 23일 경기도에서 국내 첫 환자가 발생해 사망한 사례가 확인됨에 따라 도민들에게 감염 예방을 위한 각별한 주의를 당부했다.

비브리오패혈증균은 해수, 갯벌, 어패류 등 연안 해양 환경에 널리 분포하며 해수온도가 약 18℃ 이상으로 상승하는 4~6월에 첫 환자가 발생하고 8~10월에 발생이 집중되는 특징이 있다.

감염은 오염된 해산물을 날로 섭취하거나 충분히 익히지 않은 경우, 또는 상처 난 피부가 오염된 바닷물과 접촉할 때 발생한다.

감염 시 12~72시간의 잠복기를 거쳐 급성 발열, 오한, 혈압 저하, 복통, 구토, 설사 등의 증상이 나타나며 증상 발현 후 24시간 이내에 다리 부위에 발진, 부종, 출혈성 수포 등 피부병변이 동반된다. 의심 증상이 나타날 경우 즉시 의료기관을 방문해 신속한 치료를 받아야 한다.

예방을 위해서는 △어패류를 85℃ 이상에서 충분히 가열 조리 △피부 상처 부위의 바닷물 접촉 금지 △어패류 5℃ 이하 냉장 보관 △날생선용 칼·도마 구분 사용 및 소독 등 위생수칙을 준수해야 한다.

전경식 원장은 “비브리오패혈증은 만성 간질환자나 당뇨병 등 기저질환이 있는 경우 치명률이 특히 높다”며 “10월까지 지속적인 감시와 신속한 정보 제공을 통해 감염 예방에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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