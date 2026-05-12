“가천 그림그리기 대회서 꿈의 나래를”⋯6월 13일 군산 은파호수공원에서 개최

제12회 가천 그림그리기 대회 참가자 모집

가천길재단(설립자 이길여)이 ‘제12회 가천 그림그리기 대회’ 참가자를 모집한다. /군산시 제공

가천길재단(설립자 이길여)이 어린이와 청소년들에게 초여름 특별한 추억을 선사하는 ‘제12회 가천 그림그리기 대회’ 참가자를 모집한다.

이 대회는 군산 출신인 이길여 가천대 총장이 2014년 모교인 군산대야초에 국내 최대 규모 수준의 ‘가천이길여도서관’을 건립·기증한 것을 기념해 2015년부터 개최되고 있다.

이후 매년 군산 은파호수공원에서 학생과 가족 등 1만여 명 이상이 참여하는 대규모 가족축제로 자리매김했다.

대회는 가천길재단이 주최하고 전북특별자치도‧전북특별자치도교육청‧군산시‧ 군산시의회‧군산교육지원청 등이 후원하고 있다.

유아부터 고등학생까지 모든 연령대의 학생이 참가할 수 있으며, 접수 기간은 13일부터 6월 10일까지이다.

참가를 희망하는 학생은 가천문화재단 누리집(www.gachon.or.kr)에서 신청하면 되며, 참가비는 무료이다. 온라인 접수 기간 종료 후에는 대회 당일인 6월 13일(토) 현장 접수도 가능하다.

대회는 6월 13일 군산 은파호수공원 일대에서 열린다.

도화지는 대회 당일 현장에서 저학년(유아부‧초등학교 1~3학년)과 고학년(초등학교 4학년~고등학생)으로 구분해 배부된다.

참가자는 물감‧붓‧크레파스‧돗자리 등 개인 준비물을 지참하면 되며, 참가자 전원에게 기념품이 제공된다.

수상자는 유아부‧초등부‧중등부‧고등부 등 부문별로 대상‧금상‧은상‧동상‧입선 등 총 400여 명을 선정할 예정이다.

수상 결과는 10월 중 발표되며, 수상자에게는 △전북특별자치도지사상 △전북특별자치도교육감상 △군산시장상 △군산시의회의장상 △군산교육지원청교육장상 등 다양한 상장과 작품집, 부상이 수여된다.

우수작으로 선정된 작품은 전북 지역과 수도권에서 특별전시회를 통해 선보일 예정이며, 군산시와 교류하는 해외 도시에서도 순회 전시가 진행된다.

자세한 사항은 가천 그림그리기 대회 운영위원회(063-731-2186) 또는 가천문화재단 사무국(032-833-4167~8)으로 문의하면 된다.

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