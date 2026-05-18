삼영종합중장비학원, 한국소비자평가 3회 연속 우수

한훈 삼영종합중장비학원장

군산에 위치한 삼영종합중장비학원(원장 한훈)이 2026 KCIA 한국소비자산업평가 ‘아카데미’ 최종 우수업체로 선정됐다.

한국소비자산업평가는 해당 교육시설을 이용한 소비자의 실제 경험을 바탕으로 △시설 편의성 △성취 만족도 △상담 및 소통 만족도 △교육의 체계성 △교사의 전문성 △전반적 평가 등 6가지 기준에 따라 각 지역 및 부문별 우수 교육시설을 선정하고 있다.

삼영종합중장비학원은 (사)한국크레인협회 호남지회로 크레인 및 줄걸이작업 관련 산업재해예방 교육으로 전국적인 주목을 받고 있다.

지난해에는 전북자치도와 산재예방 지원사업의 일환으로 ‘크레인 줄걸이 작업 근로자 직무향상 교육’을 도내 재직자 및 구직자 약 200여 명을 대상으로 전액 무료 교육을 진행, 큰 호흥을 얻은 바 있다.

특히 삼영종합중장비학원은 도내 기관 중 유일하게 직업/기술(중장비) 부문 3회 연속 우수기관으로 선정됐다.

한훈 대표는 “이용자들의 니즈를 잘 파악하는 동시에 맞춤형 교육 및 최적화된 교육 환경, 우수한 강사진 등을 통해 소비자의 교육 만족도를 더욱 높이겠다”고 말했다.

이어 “단순히 천장크레인, 타워크레인, 지게차, 굴삭기, 소형건설기계조종사 면허증을 취득하는 기관을 넘어 산업 및 건설현장의 안전한 일터 조성과 중대재해 예방을 위한 교육도 적극 펼치겠다”고 덧붙였다.

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