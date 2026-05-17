진안군, ‘햇빛소득마을’ 조성사업 협력기업 8개사 확정

J-ReSCO 참여 8개사 선정… 주민소득·에너지 자립 기반 구축

진안군청사 전경. /국승호 기자

진안군이 주민 참여형 재생에너지 사업인 ‘햇빛소득마을 조성사업’을 함께 추진할 협력기업 8곳을 선정했다.

군은 최근 ‘J-ReSCO 컨소시엄 동행기업’ 공개 모집과 심사를 거쳐 최종 참여 기업을 확정했다고 밝혔다. J-ReSCO는 ‘진안군 재생에너지종합서비스기업’의 약칭이다.

선정된 기업은 (유)우경에너텍, 대성전력㈜, 유한회사 네온, ㈜예담엔지니어링 등 모두 8개사다. 이 밖에도 ㈜승화기술, ㈜현대에코쏠라, ㈜에스에너지, 안산시민햇빛발전협동조합이 이름을 올렸다.

심사는 지난 13일 진행됐으며 마을 이장 등이 참여한 평가위원회가 기술력과 상생 의지를 중점 검토했다. 단순 시공에 머무르지 않고 설계와 감리, 발전시설 유지관리, 행정 지원까지 맡는 통합형 협력 체계다.

선정된 기업들은 앞으로 군-각 마을-기업 간 3자 협약을 체결한 뒤 사업 추진에 나설 예정이다.

군은 이번 사업이 주민 수익 창출과 지역 에너지 자립 기반 마련에 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 특히 선정 과정에서 도내 업체 참여 여부를 평가 항목에 반영해 지역기업 우대 방침을 강화했다.

핵심 공정의 재하도급 역시 진안지역 업체 활용을 의무화해 지역경제 파급효과를 높일 계획이다.

군은 우선 15개 안팎 마을을 대상으로 사업을 시작한 뒤 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

진안군수 권한대행 이경영 부군수는 “햇빛소득마을 조성은 지방소멸 대응을 위한 핵심 정책의 하나”라며 “전문성과 경험을 갖춘 기업들과 협력해 주민 소득 안정과 지속가능한 에너지 마을 조성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

한편, 최근 전국 지방자치단체가 앞다퉈 추진하는 ‘햇빛소득마을’은 주민이 직접 재생에너지 사업에 참여해 발전 수익을 공유하는 주민참여형 태양광 모델이다.

기존에는 외부 민간사업자가 태양광 시설을 설치하고 수익을 가져가는 방식이 많았다면, 햇빛소득마을은 마을 주민이 사업 주체가 된다는 점이 핵심이다.

주민들은 협동조합이나 마을법인 형태로 참여해 태양광 발전소를 공동 운영하고, 여기서 나온 수익을 주민 배당이나 마을기금으로 활용한다. 발전 수익은 마을회관 운영, 복지사업, 교통 지원, 공동급식 등 지역 공동체 사업에도 쓰인다.

정부는 이 사업을 단순한 에너지 정책이 아니라 지방소멸 대응과 농촌 활성화 전략으로 보고 있다. 실제 행정안전부는 ‘햇빛소득마을 전국 확산 방안’을 발표하고, 2030년까지 전국 2500곳 조성을 목표로 제시했다. 이를 위해 범정부 추진단 신설, 전력계통 우선 접속, 장기 저리 융자 지원 등 제도 정비도 함께 추진 중이다.

전국 확산의 계기가 된 대표 사례는 전남 신안군의 ‘햇빛연금’이다. 신안군은 주민이 태양광·풍력 발전사업에 참여해 발생한 수익을 주민들에게 배당금 형태로 지급하면서 전국적인 주목을 받았다. 이후 전남 곡성군과 영광군, 경기 여주시, 제주지역 등 여러 지자체가 유사 모델 도입에 나섰다.

특히 정부와 지자체가 햇빛소득마을에 주목하는 이유는 주민 수용성을 높일 수 있기 때문이다.

그동안 일부 태양광 사업은 경관 훼손과 외부 자본 유입 문제로 주민 갈등이 반복됐지만, 햇빛소득마을은 주민이 직접 수익을 공유해 반발을 줄이는 효과가 있다는 평가가 나온다.

또 농촌 유휴부지를 활용해 새로운 소득원을 만들 수 있다는 점에서 초고령화와 인구 감소를 겪는 농촌지역의 대안 모델로도 주목받고 있다.

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