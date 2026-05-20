전북은행 정기검사 임박··· 주안점은 ‘소비자 보호’

25일부터 금융감독원 20여명 파견 ‘정기검사’ 전북은행 측 보안정책 강화 등 검사준비 모습

전북은행 전경. 전북일보 DB.

금융감독원의 전북은행 등 JB금융지주에 대한 정기검사가 임박하면서 금융권 안팎의 관심이 커지고 있다. 최근 정부가 금융권의 공공성과 금융소비자 보호 강화를 강조하고 있는 가운데, 이번 검사에서는 소비자 보호와 내부통제 부문이 중점 점검 대상이 될 것으로 전망된다.

20일 금융권과 전북은행 등에 따르면 금융감독원은 오는 25일부터 전북은행 등 JB금융지주에 대한 정기검사를 진행할 예정이다.

금감원의 정기검사는 은행·보험사·증권사 등 금융회사를 대상으로 일정 주기마다 실시하는 공식 점검·감독 절차다. 통상 2~3년 주기로 진행되며, JB금융지주에 대한 정기검사는 약 3년 만인 것으로 알려졌다.

이번 검사에는 금감원 인력 20여명이 투입될 예정이며, 자산건전성과 소비자보호, 내부통제 등 경영 전반에 대한 점검이 이뤄질 것으로 전해졌다.

특히 금감원은 이번 검사에서 소비자 보호 부문을 중점적으로 들여다볼 것으로 알려졌다. 이를 위해 올해 신설된 ‘소비자보호 검사반’도 파견할 예정이다.

소비자보호 검사반은 금융상품 판매 과정과 사후 관리 체계 등 경영 전반을 점검하며 금융소비자보호법 준수 여부를 집중적으로 살피는 조직이다. 금융상품 판매 과정에서의 설명의무 이행 여부와 민원 처리 체계, 내부 통제 시스템 등도 주요 점검 대상이 될 것으로 보인다.

금융권에서는 이재명 대통령 등 금융당국이 은행권의 공공성과 금융소비자 보호 강화를 강조하고 있는 만큼, 이번 검사에서도 수익성 확대 과정에서의 소비자피해 예방 체계와 내부통제 수준 등을 집중적으로 점검할 것이라는 관측이 나온다.

앞서 이재명 대통령은 지난 6일 국무회의에서 “금융기관들이 돈 버는 게 능사라고, 그것이 존립 목적이라고 생각하는 것 자체가 문제이다"며 "금융기관의 공공성이 강화돼야 한다고 지적한 바 있다.

이번 검사가 최근 불거진 JB금융그룹의 지배구조 이슈와 직접 연관된 ‘타깃 검사’는 아니라는 게 금융권의 대체적인 시각이다.

금융감독원 관계자는 전북일보에 “정기검사는 통상 2~3년 주기로 순차적으로 진행되는 것”이라며 “지배구조 이슈로 인해 검사가 진행되는 것은 전혀 아니다. 최근 BNK금융지주 수시검사의 경우 일부 그런 성격이 있을 수 있지만 이번 검사는 일반적인 정기검사”라고 설명했다.

다만 이번 정기검사에 대해 금융감독원 관계자는 “정기검사에 대해 따로 밝힐 사항은 없다”고 선을 그었다.

전북은행 내부도 정기검사에 대비해 보안정책 강화 등 내부 관리체계를 점검하고 있다.

전북은행 관계자는 “이번 검사는 정기적으로 진행되는 검사”라며 “검사범위가 경영전반에 걸쳐있는 만큼 모든 부문에 대한 관리와 점검을 진행하고 있다. 정기검사에서 큰 문제가 없도록 준비하고 있다”고 말했다.

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