정용진, 스벅사태에 "진심으로 사죄···용서 구한다"

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대국민 직접 사과…“부적절한 마케팅으로 많은 분께 깊은 아픔과 분노”
정용진 신세계그룹 회장이 26일 스타벅스의 ‘탱크데이' 이벤트 논란과 관련해 “진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분들의 용서를 구한다”라고 사과했다.
정 회장은 이날 서울 강남구 조선팰리스에서 “이번 스타벅스코리아의 부적절한 마케팅으로 인해 많은 분께서 깊은 아픔과 분노를 느끼셨다는 사실을 매우 무겁게 받아들이고 있다”며 이같이 밝혔다.
정 회장은 5.18 민주화운동 유가족, 박종철 열사 유가족, 광주 시민, 국민을 언급하며 사과한 뒤"이유가 무엇이든 국민 여러분 마음에 상처를 드린 것은 그 책임이 결코 가볍지 않다"라며 “어떠한 변명도 하지 않겠다. 이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다. 제 잘못”이라고 말했다.
이번 사과는 스타벅스가 5.18 광주민주화운동 기념일인 지난 18일 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행해 물의를 일으킨 지 8일 만이며, 지난 19일 대국민 사과문을 발표한 데 이어 두 번째 사과다.
문준혁 인턴기자
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