전북, 올 여름 평년보다 덥고 비 많이 내린다

전주기상지청 “평년보다 기온 높고 강수량 많아”

연합뉴스

올해 전북의 여름이 평년보다 덥고 강수량이 많을 것으로 전망됐다.

25일 전주기상지청이 발표한 6~8월 기후전망에 따르면 오는 6월과 7월은 북인도양‧북태평양의 높은 해수면 온도로 인해 한반도 동쪽의 고기압성 순환이 강화되며 평년보다 높은 기온이 나타날 것으로 예상된다.

8월 역시 강화된 고기압성 순환의 영향으로 평년보다 덥겠다. 다만 다른 해역보다 낮은 열대 서태평양의 해수면 온도로 인한 저기압성 순환이 발생할 수 있어 기온의 변동성이 있을 것으로 나타났다.

기상지청은 6월과 7월에 평년보다 높은 기온이 이어질 확률을 60%, 8월은 50%로 예측했다.

또한 올해 여름 총 강수량도 평년보다 많을 것으로 분석됐다.

6월과 7월은 우리나라 동쪽의 고기압성 순환 강화 등의 영향으로 평년보다 강수량이 많겠다.

아울러 우리나라에 영향을 줄 수 있는 태풍은 평년(여름철 평균 2.5개)과 비슷할 것으로 보인다.

기상지청 관계자는 “기후감시요소는 시간이 지남에 따라 변동성이 크다”며 “이에 따라 전망이 변경될 수 있으니 매월 발표되는 내용을 참고해 달라”고 당부했다.

한편, 전주기상지청에 따르면 이번 주 도내 아침 최저 기온은 14~21도, 낮 최고 기온은 25~28도로 예상됐다. 이와 함께 남서쪽에서 다량의 수증기와 저기압이 유입되면서 26~27일 30~80㎜의 비가 내리겠다.

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