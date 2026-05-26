장영수 장수군수 후보, ‘선거공보 학력 잘못 기재’ 사과

선거벽보·공보 학력 ‘전북대’ 표기…실제 ‘전주대’ 장 후보 “실무 착오·검수 부족, 후보 책임 통감”

조국혁신당 장영수 후보

조국혁신당 장영수 장수군수 후보가 선거벽보와 선거공보에 자신의 학력이 실제와 다르게 표기된 사실과 관련해 공개 사과했다.

장 후보 측은 26일 보도자료를 통해 선거홍보물에 장 후보의 학력이 ‘전북대학교 법학과 졸업’으로 표기됐으나, 실제 학력은 ‘전주대학교 법학과 졸업’이라고 밝혔다.

장 후보는 선거공보 발송 이후인 지난 25일 해당 사실을 확인한 즉시 장수군선거관리위원회에 자진 신고하고 선거사무소에 경위 파악과 사실 확인을 지시했다고 설명했다.

장 후보는 “이번 일은 선거홍보물 수정 과정에서 발생한 실무상 착오와 검수 부족으로 인한 것으로, 후보자인 저의 책임”이라며 “예비후보자 홍보물과 자서전, 과거 도의원 및 군수선거 출마 과정에서도 모두 ‘전주대학교 법학과 졸업’으로 표기해왔으며 허위 기재 의도는 전혀 없었다”고 해명했다.

이어 “선관위 조치 여부와 별개로 군민 혼란과 오해를 최소화하기 위해 전 군민 안내 문자 발송, 후보자 명의 보도자료 배부, KBS 후보자 토론회 공개 사과, 공식 블로그 사과문 게시 등의 조치를 진행하고 있다”며 “장수군선거관리위원회 조사에도 성실히 임하겠다”고 밝혔다.

장 후보는 사과문에서도 “선거 벽보는 임의 수정이 불가능하고 선거공보 역시 이미 발송이 완료돼 정정할 수 없는 상황”이라며 “결과적으로 군민 여러분과 선거관리위원회에 혼란을 드린 점 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

장 후보는 “끝까지 군민 앞에 솔직하고 책임 있는 자세로 임하겠다”고 말했다.

이번 사안은 선거홍보물에 기재된 후보자 학력이 실제와 다르게 표기된 문제인 만큼 향후 선관위 조사 결과와 조치 여부가 쟁점이 될 전망이다.

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