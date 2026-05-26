김관영 무소속 후보, 민생경제 회복 미래 성장축 제시

2027~2030년 정책금융 10조원 공급…연간 최대 2조 8000억 확대 “중소기업·소상공인 버팀목 되겠다”…기업 부담금리 2.5~3.0% 관리 이재명 대통령 통화 논란엔 “정치적 활용 의도 없어…공방 도움 안 돼”

26일 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 김관영 무소속 전북특별자치도지사 후보가 ‘중소기업·소상공인 정책금융 지원 계획’을 발표하고 있다. /김관영 후보 캠프

김관영 무소속 전북특별자치도지사 후보가 26일 전북 민생경제 회복을 위한 공약으로 ‘중소기업·소상공인 정책금융 지원 계획’을 발표했다.

김 후보는 이날 오후 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “전북 경제의 뿌리인 29만 5000개 중소기업과 소상공인이 고금리·고물가, 소비 위축과 경기 둔화 등 복합 위기 속에서 힘겨운 시간을 보내고 있다”며 “지역경제의 숨통을 틔우기 위해 정책금융 10조원 시대를 열겠다”고 밝혔다.

이번 공약은 민선 9기 기간인 2027년부터 2030년까지 총 10조원 규모의 정책금융을 단계적으로 확대 공급하는 내용을 담고 있다.

지원 규모는 2027년 2조 2000억원을 시작으로 해마다 2000억원씩 늘려 2030년에는 연간 2조 8000억원까지 확대할 계획이다.

김 후보는 “투자와 고용, 사업 확장이 다시 시작될 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다”고 강조했다.

특히 그는 “기업들의 금융 부담을 줄이기 위해 지자체 이차보전을 확대하고 기업 부담금리를 2.5~3.0% 수준으로 안정적으로 관리하겠다”고 설명했다.

이날 김 후보는 최근 불거진 무소속 출마 관련 이재명 대통령과의 통화 여부 논란에 대해서도 입장을 밝혔다.

김 후보는 “어느 후보가 대통령과 공조를 잘 맞출 수 있느냐고 하면 본인이 더 잘할 수 있다고 생각한다”면서도 “대통령과의 연락에 대해 자세히 언급하는 것은 자제하겠다”고 말했다.

이와 관련해 민주당 측의 허위사실 주장에 대해서는 “주장은 주장일 뿐”이라며 “대통령을 선거에 이용하거나 정치적으로 활용한 바가 없고 그럴 의도도 전혀 없다”며 “더 이상의 정치 공방은 도민에게 도움이 되지 않는다”고 선을 그었다.

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