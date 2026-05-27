남원 춘향제, 전국서 150만여 명 다녀갔다…교통·친환경 지표도 개선

고속도로 통행량 3년 연속 증가… 대중교통 이용도 급증 시민 참여형 축제·핵심 프로그램 고도화로 흥행 견인 다회용기 도입 등 친환경 운영… 쓰레기 35톤 감축

올해 춘향제 대동길놀이 모습/사진=남원시

제96회 남원 춘향제에 약 151만 명이 방문한 것으로 집계됐다. 교통 유입과 대중교통 이용, 친환경 지표 등이 동시에 개선되며 축제 운영 전반에서 변화가 확인됐다.

남원시와 춘향제전위원회는 올해 춘향제 방문객이 총 150만 8565명으로 집계됐다고 27일 밝혔다. 집계는 LG 통신 데이터를 기반으로 20분 이상 체류 기준을 적용했다.

교통 지표도 증가세를 보였다. 축제 기간 남원 인근 고속도로 나들목(IC) 통과 차량은 22만3060대로, 2024년 18만5003대, 2025년 20만5213대에 이어 3년 연속 늘었다. 전년 대비 증가율은 8.7%다. 무료 셔틀버스 이용객은 전년보다 73.9% 증가했고, 남원역 철도 이용객도 39.6% 늘어 대중교통 이용 확대가 확인됐다.

축제 구성 측면에서는 시민 참여형 프로그램과 핵심 콘텐츠의 고도화가 이어졌다.

올해 춘향제는 ‘멋’을 주제로 160여 개 프로그램이 운영됐으며, 약 6000명의 시민이 참여한 읍·면·동 행렬과 거리 퍼레이드가 진행됐다. 특히 전문 퍼레이드 경연대회가 처음 도입되면서 공연 규모와 완성도가 강화됐다.

대표 프로그램인 글로벌 춘향선발대회에는 다국적 참가자가 참여해 총 10명의 수상자가 선발됐다. 역대 수상자를 활용한 ‘춘향 앰버서더’ 제도도 확대 운영돼 축제 진행과 홍보에 참여했다.

전통과 현대를 결합한 프로그램도 다수 운영됐다. 광한루 일대에는 토크콘서트와 국악 공연, 체험형 가족 프로그램 등이 마련됐으며, 달빛야행과 한복 체험을 연계한 야간 콘텐츠도 관광객 유입에 영향을 미쳤다. 요천 일대에서는 가족 단위 체험 공간과 기부형 행사 등이 함께 운영됐다.

먹거리 운영 방식도 개선됐다. 정찰제 도입과 가격 정보 공개로 소비자 신뢰를 높였고, 지역 상점이 참여한 ‘동행 세일 페스타’에는 220개 점포가 참여해 전년보다 규모가 확대됐다.

환경 분야에서는 다회용기 사용이 확대됐다. 축제 기간 약 45만 개의 다회용기가 사용되며 약 35톤의 쓰레기가 줄었고, 전체 쓰레기 배출량도 전년 대비 11.6% 감소했다. 이는 이산화탄소 47톤, 미세먼지 99㎏ 저감 효과로 이어진 것으로 집계됐다.

시는 이번 축제가 관람객 규모뿐 아니라 교통·환경·지역경제 등 다양한 지표에서 변화를 보였고, 향후 지속 가능한 미래 도시 브랜드의 이정표를 세웠다고 자평했다.

최경식 남원시장은 “춘향제는 이제 단순한 지역 행사가 아닌 전통과 현대, 로컬과 글로벌을 아우르는 공연예술축제로서 앞으로 동시대 속에 더 진화‧발전할 것”며 “올해 결과에 힘입어 제97회 춘향제도, 더욱 정교하고 풍성한 콘텐츠로 찾아뵐 것을 약속드린다”고 말했다.

올해 춘향제 대동길놀이 모습/사진=남원시

올해 춘향제 대동길놀이 모습/사진=남원시

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