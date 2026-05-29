‘코딩 몰라도 몇 시간 만에 플랫폼 뚝딱’…AI ‘바이브 코딩’이 바꾼 산업 질서

김서준, JB미래포럼 강연…“어떻게보다 무엇을 만드느냐의 시대” "안목과 의도, 네트워크 역량이 경쟁력이 되는 시대"

JB미래포럼이 주최한 조찬세미나가 이달 28일 전북특별자치도 서울 장학숙 강당에서 ‘역전의 시대-바이브 코딩이 만드는 새로운 질서’ 주제의 강연으로 진행됐다. 강연 후 참석자들이 포즈를 취하고 있다. /JB미래포럼 제공

“이제 소프트웨어 산업에서는 ‘어떻게 만들 것인가’보다 ‘무엇을 만들 것인가’가 중요한 시대가 됐습니다.”

김서준 해시드 대표는 28일 전북특별자치도 장학숙 강당에서 열린 JB미래포럼 조찬세미나에서 ‘역전의 시대-바이브 코딩이 만드는 새로운 질서’를 주제로 강연하며 인공지능(AI) 기술 확산이 산업 구조와 인재상, 투자 문법까지 바꾸고 있다고 진단했다.

김 대표는 이날 강연에서 최근 AI 업계의 핵심 흐름으로 ‘바이브 코딩(Vibe Coding)’을 제시했다. 바이브 코딩은 전문 프로그래밍 언어 대신 자연어로 AI와 대화하며 소프트웨어를 구현하는 방식을 뜻한다.

그는 “과거에는 개발자가 복잡한 코드와 프로그래밍 언어를 통해 서비스를 만들었다면 이제는 일반 언어로 AI에 지시만 해도 원하는 프로그램을 구현할 수 있는 시대”라며 “이미 AI 업계 프런티어 기업들조차 대부분의 코딩을 바이브 코딩 방식으로 전환하고 있다”고 말했다.

이어 “개발자가 완전히 사라지는 것은 아니지만, 서버 구조나 AI 모델 최적화 같은 핵심 영역을 제외한 상당수 개발 권한은 경영진과 비즈니스 전략 담당자에게 이동하고 있다”며 “전통적인 조직 구조를 유지하는 기업은 속도 경쟁에서 뒤처질 가능성이 높다”고 주장했다.

김 대표는 AI 확산에 따른 기업 변화에 대해 “인터넷 시대에는 새로운 산업과 일자리가 늘어난다는 기대가 있었지만, AI 시대에는 일자리 대체 우려가 커지면서 미국에서는 대규모 구조조정이 이어지고 있다”며 “주니어 개발자 채용이 급감하고, 빅테크 기업들조차 AI 활용 중심으로 조직을 재편하고 있다”고 말했다.

그는 바이브 코딩을 활용한 자신의 경험도 소개했다.

그는 “이더리움 네트워크 가치 평가를 위한 데이터를 AI에게 자연어로 지시했더니 수십 개 지표를 자동 분석·시각화한 대시보드가 4시간 만에 완성됐다”며 “이를 공개했더니 글로벌 플랫폼에서 화제가 되며 높은 주목을 받았다”고 설명했다.

또 아부다비 출장 중 항공기 안에서 관광 웹사이트를 직접 제작한 사례도 소개했다.

그는 “구글맵 리뷰 데이터와 관광 정보를 자동 수집·분석해 다국어 관광 플랫폼을 비행기 안에서 몇 시간 만에 구축했다”며 “예전 같으면 수개월 걸릴 프로젝트를 개인이 단시간에 구현할 수 있는 시대가 됐다”고 강조했다.

김 대표는 “앞으로는 소스코드 자체보다 커뮤니티와 지식재산권(IP), 브랜드 가치가 더 중요해질 것”이라며 “기술 구현 능력보다 안목과 의도, 네트워크 역량이 경쟁력이 되는 시대”라고 말했다.

이어 “과거에는 창업자가 사람과 자본을 모아 제품을 만드는 것이 중요했다면 이제는 누구나 AI를 활용해 제품을 만들 수 있게 됐다”며 “무엇을 만들 것인지, 누구와 연결해 시장에 확장할 것인지가 성공을 좌우하게 될 것”이라고 덧붙였다.

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