[사설] 혼탁·격전 전북, 검증하고 똑바로 심판하자

제9회 전국동시지방선거와 국회의원 재·보선은 정권안정론과 견제론 속에 치러지고 있지만 더 중요한 것은 유권자들이 지역 정치와 행정, 단체장 및 지방의원 후보자들의 역량을 검증하고 선택하는 선거라는 점이다.

전북 유권자의 30.05%가 지난 29~30일 사전투표를 통해 투표권을 행사했다. 4년 전 지방선거 사전투표율 24.41%에 비해 10.64%나 높은 투표율이다. 그만큼 전북 선거판이 격전지화 되면서 유권자들의 결속력을 끌어올렸기 때문이다.

전북도지사 선거는 전국적인 관심을 불러일으킬 정도로 격화돼 있다. 민주당에서 제명 당한 현직 도지사가 무소속으로 출마해 선거판을 주도하는 양상이 펼쳐졌다.

도지사 선거 포인트는 ‘김관영 후보의 사법 리스크와 그로인한 도정 단절 우려’(이원택 후보 주장), ‘ 민주당 정청래 대표의 공천 불공정과 그로인한 전북 핫바지론’(김관영 후보 주장)으로 압축된다. 또 민주당 후보가 당선돼야 도정에 힘이 실린다는 논리(이원택 후보)와 씨앗을 뿌리고 물을 줘 온 사람이 도정을 맡아야 결실을 맺는다는 도정 연속성(김관영 후보)도 차별적인 포인트다.

이남호-천호성 두 후보가 맞붙은 교육감 선거 역시 정책 경쟁이 치열했고 고소고발이 이어지는 등 난타전이 계속되고 있다.

시장 군수 선거와 지방의원 선거 역시 공천 잡음과 도덕성 등 공방 속에 경쟁하는 양상이다. 후보의 정책과 비전, 일자리와 소득 창출, 도덕성 등을 놓고 경쟁하면서 충돌하는 것은 바람직하다. 이른바 선거가 갖는 순기능이다.

지금 전북에는 현대차그룹의 새만금 9조원 투자, 피지컬 AI, 재생에너지정책, 규모의 경제를 실현할 행정통합은 물론 각 지역마다의 숙원사업 등이 즐비하다. 모두 정치의 영역이고 추진역량을 집중해야 할 사안들이다.

이러한 현안을 추동해 나갈 적임자가 누구인지 고민해야 할 때다. 이틀 뒤면 본 투표가 실시된다. 제대로 검증하고 똑바로 심판해야 한다. 각 가정에 배달된 선거공보의 후보 관련 정보는 좋은 참고 자료다. 제대로 일 할 사람을 뽑아 후회 없는 정치환경을 만드는 문제는 유권자에 달려 있다.

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