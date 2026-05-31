[오목대] 들불처럼 타오른 성난 전북민심

전북지사 선거가 경합지역으로 분류되면서 막판까지 두 후보가 치열한 접전을 펼치고 있다. 이번 지사 선거가 전국적인 관심사로 떠오른 것은 민주당에서 제명된 김관영 지사가 무소속으로 출마하자 상당수 도민이 들불처럼 일어나 그를 강력하게 지지하고 나섰기 때문이다. 특히 여론조사 공표 금지일 전 각종 여론조사에서 김 후보가 오차범위 밖에서 앞선 반면 공표 마지막날 갤럽 여론조사는 이원택 후보가 앞서 예측 불허의 상황이 전개되고 있다.

민주당 안방인 전북에서 무소속 김 후보가 선전한 이유는 정청래 대표가 김 지사가 청년당원들에게 대리운전비를 지원했다는 이유로 제명처분한 것이 결정타였다. 충분하게 소명할 기회도 안 주고 12시간만에 마치 기다렸다는 듯이 제명시켜 불난 집에 기름을 부은 격이 되면서 유권자 결집현상이 생겨난 것이다. 특히 정 대표는 이원택 의원이 정읍 고깃집에서 청년 당원을 모아 놓고 술값과 음식값을 대리지불토록 한 사건은 그 자리에 함께 했던 김슬지 도의원한테만 책임을 물어 꼬리자르기식으로 끝내고 솜방망이 처벌로 그쳤기 때문이다.

상당수 도민은 정 대표가 밀어준 이 후보한테는 관대하고 지난 당 대표 선거 때 박찬대 의원을 밀어줬다는 김 후보한테는 제명이란 극약처방을 내린 게 공정과 형평성에 어긋난 조치라고 반발한다. 그간 각종 선거 때마다 도민들이 일방적으로 민주당 후보를 지지했지만 이번은 선거초반부터 당보다는 인물론에 무게중심을 두면서 김 후보를 지지하고 나섰다. 또 현직인 김 지사를 즉각 제명처분한 것은 정 대표가 자기 주머니 속 공깃돌을 가지고 놀듯 전북도민을 같잖게 보고 무시한 처사라면서 연일 정 대표의 사퇴를 주장하면서 맹비난했다.

일부 도민들은 지렁이도 밟으면 꿈틀거리는데 하물며 현역 지사한테 이중잣대를 적용, 단칼에 목을 벤 것은 도민의 자존심을 짓밟은 것이라면서 당 지도부의 현실인식이 안일했다고 힐난했다. 정 대표에 대한 강한 저항 때문에 무소속으로 출마한 김 후보 지지가 전북 14개 시군으로 들불처럼 번져 무소속 바람이 거세게 일고 있다. 조병갑 고부군수가 만석보를 설치해서 더 수세를 걷은 게 동학혁명의 도화선이 된 것처럼 이번 전북지사 선거도 김 지사를 제명처분한 게 무소속 바람을 불게 한 원인이 되었다.

정 대표가 급기야 전북민심을 헤아리지 못해 죄송하다고 꼬리를 내렸지만 이 후보 지지가 반등되지 않고 있다. 특히 당 지도부가 전북을 방문해서 유세를 펼쳤지만 낡은 레코드판을 수차례 반복해서 튼 것이나 다름없다면서 이 후보가 새만금에 200조 규모의 투자 유치를 하겠다는 공약에도 별다른 반응을 보이지 않는다. 한병도 원내대표가 남원을 방문, 힘 있는 민주당 후보를 밀어주자고 말했지만 약발이 먹혀들지 않고 있다.

조승래 당 사무총장이 김 지사의 영구복당불허 방침을 밝힌 후 또다시 사전투표 직전에 김 지사가 당선되면 재선거를 실시해야 한다고 말하자 도민들이 더 격앙된 반응을 보였다.

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