환호로 채운 이틀⋯전주 물들인 박지현의 ‘쇼맨십’

6일 공연 전석 매진·7일 공연도 객석 가득

‘2026 박지현 콘서트 쇼맨십 시즌2-전주’ 무대 자료 사진. /독자 제공

가수 박지현이 전주에서 전국투어 콘서트를 열고 팬들과 뜨거운 만남을 가졌다.

박지현은 지난 6일과 7일 전북대학교 삼성문화회관에서 ‘2026 박지현 콘서트 쇼맨십 시즌2-전주’를 개최했다. 앞서 열린 광주 공연에 이어 전주 공연까지 전 회차가 매진되면서 박지현의 높은 인기를 다시 한번 입증했다.

‘2026 박지현 콘서트 쇼맨십 시즌2-전주’ 무대 자료 사진. /독자 제공

약 160분 동안 진행된 공연에서 박지현은 한층 탄탄해진 무대 구성과 안정적인 가창력으로 관객들을 사로잡았다. 오프닝 VCR과 함께 등장한 그는 ‘우리는 된다니까’와 댄스 퍼포먼스를 결합한 무대로 공연의 포문을 열었다. 이어 ‘나야나’, ‘바다사나이’, ‘녹아버려요’ 등을 잇달아 선보이며 초반부터 공연장의 분위기를 끌어올렸다.

공연 중간 마련된 객석 인터뷰와 토크 코너에서는 팬들과 직접 소통하며 친근한 매력을 드러냈고, 객석에서는 응원봉을 흔들고 노래를 따라 부르며 화답하는 팬들의 모습이 이어졌다.

공연 후반부에는 ‘떠날 수 없는 당신’을 열창하며 본 무대를 마무리했다.

이틀간 이어진 전주 공연은 박지현의 뛰어난 가창력과 무대 장악력, 팬들과의 진솔한 소통이 어우러지며 깊은 여운을 남겼다.

한편 ‘2026 박지현 콘서트 쇼맨십 시즌2’는 전주 공연을 마친 뒤 고양, 부산, 성남 등 전국 주요 도시를 순회하며 투어를 이어갈 예정이다.

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